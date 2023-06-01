Лечить по-русски: в РФ начнут выпускать технику для реанимации и УЗИ

«Ростех» создаст в стране единый центр предприятий по производству нового медоборудования

В России начнут массовое производство медицинского оборудования, в том числе аппаратуры для УЗИ, реанимации, анестезии, неотложной помощи. «Ростех» формирует единый центр по созданию, продвижению и сервису такой продукции — он будет координировать работу порядка 30 предприятий. В госкорпорации сообщили, что емкость внутреннего рынка медизделий оценивается в 600 млрд рублей в год. При этом не менее 70% сегодня приходится на долю поставщиков из недружественных стран.

Поставить на поток

Госкорпорация «Ростех» на фоне санкций намерена в четыре раза увеличить долю на рынке медицинского оборудования. Для этого она сформирует единый центр по созданию, продвижению и сервису таких изделий, который будет координировать работу порядка 30 предприятий. В новую линейку продукции войдут диагностические устройства, в том числе аппаратура для УЗИ, гинекологии, реанимации, анестезии, неотложной помощи и многое другое, рассказал «Известиям» источник, близкий к «Ростеху».

— Цель — нарастить долю компании в сегментах присутствия и выйти в список лидеров среди поставщиков изделий для диагностики, хирургии, реанимации, офтальмологии, стоматологии и других направлений медицины. Соответствующие корпоративные процедуры уже стартовали, — пояснил собеседник «Известий».

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын Источник изображения: iz.ru

По его словам, сейчас суммарная доля госкорпорации в тех сегментах продукции, где присутствует «Ростех», не превышает 5%. Но есть задача к 2030 году нарастить ее примерно до 20%.

— Сейчас над созданием медицинских изделий в составе «Ростеха» работают четыре холдинговые компании, порядка 30 заводов. Они ведут самостоятельную политику и часто даже конкурируют между собой. Теперь создан корпоративный центр, который будет профессионально координировать процессы, — рассказал источник.

В перспективе речь может идти о выпуске большой линейки продукции под единым брендом, принадлежащим «Ростеху», отметил собеседник издания.

В госкорпорации наличие этих планов «Известиям» подтвердили.

— Есть соответствующее решение правления корпорации. В контуре «Ростеха» определена компания, которая будет курировать развитие медицинского приборостроения, — это «РТ-Медицинские технологии». Ее гендиректором назначен Сергей Дмитроченко, ранее занимавший должность заместителя гендиректора «Швабе» по продвижению гражданской продукции, — сообщил представитель компании.

Санкции и проблемы с поставками из-за рубежа сегодня создают предпосылки к росту запроса на отечественную продукцию, отметили в «Ростехе». Там добавили, что для российского производителя это шанс занять ниши, где десятилетиями преобладали зарубежные поставщики.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов Источник изображения: iz.ru

— Многие годы импорт продвигался на наш рынок достаточно агрессивно, зачастую не оставляя шансов отечественным маркам. За этим стояли большие иностранные финансовые и организационные ресурсы. Даже в госзакупках, которые велись за бюджетные средства, превалировали зарубежные образцы. Сегодня ситуация меняется, доля импорта в закупках, по разным оценкам, снизилась, но всё равно остается высокой, — отметили в госкорпорации.

Риски прекращения поставок медоборудования и компонентов для локализованных производств из-за рубежа там охарактеризовали как «высокие как никогда». Поэтому обеспечение технологического суверенитета в этой сфере — задача номер один.

По оценкам экспертов госкорпорации, емкость внутреннего рынка медизделий оценивается в 600 млрд рублей в год. При этом не менее 70% сегодня приходится на долю поставщиков из недружественных стран.

В июне 2022 года замдиректора департамента регулирования обращения лекарственных средств и медизделий ведомства Айсылу Камалетдинова, выступая в Госдуме на заседании экспертного совета по развитию медицинской промышленности, сообщила, что более 1,5 тыс. медицинских изделий из наиболее востребованных в системе здравоохранения не изготавливаются в России или дружественных ей государствах. При этом, по ее словам, по 698 необходимым товарам есть возможность наладить собственное производство. Речь, в частности, идет об аппаратах искусственной вентиляции легких, стентах, эндопротезах, а также изделиях для диагностики, отметила она.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын Источник изображения: iz.ru

Понизить цену

В Минздраве сказали «Известиям», что приветствуют планы по расширению номенклатуры и увеличению объема поставок конкурентоспособного медоборудования отечественного производства.

— Российские разработчики и производители имеют большой потенциал в этой области. Повышение конкуренции на рынке позволяет не только стабильно обеспечивать отрасль необходимым оборудованием, но ведет к снижению цен, а соответственно, и затрат государства, — заявили в ведомстве.

При этом в министерстве воздержались от оценок масштаба объема зарубежного оснащения в российской системе здравоохранения.

Этот объем может достигать и 85%, заявил член общественного совета при Росздравнадзоре, вице-президент некоммерческого партнерства «Опора» и вице-президент московской ассоциации малых предприятий — производителей медицинской техники «Асмедика» Станислав Гольдберг. По его словам, необходимо решать эту проблему.

— Сама идея позаниматься наконец-то российской медицинской промышленностью правильная, а насколько получится — это вопрос правильного финансирования, — заявил эксперт.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын Источник изображения: iz.ru

По его словам, Россия оказалась в нынешней ситуации из-за разрушения медицинской промышленности после распада СССР: в то время она была распределена по всей стране, а разработками занимались НИИ, но из-за нехватки финансирования всё развалилось.

— И было значительно проще, так как мы сильно отстали, не тратить время на разработку и создание своих производств, а войти в глобальную систему и ввозить медизделия, — полагает Станислав Гольдберг.

Он отметил, что сегодня в России изготавливается много расходных материалов, реагентов, аппараты КТ и МРТ, были попытки наладить производство аппаратов гемодиализа.

— Но есть направления, по которым у нас вряд ли будет собственное независимое производство, — полагает эксперт. — Это специфические пластики, разные биохимические компоненты, какая-то оптика.

Первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко полагает, что оценка в 70% зарубежных медизделий верна, но она усредненная.

— Если считать аппараты для физиолечения, то доля наших устройств больше, а если взять микроскопы для выполнения офтальмологических операций, то их значительно меньше 30%, если они вообще есть, — сказал он.

Фото: РИА Новости/Антон Вергун Источник изображения: iz.ru

Для налаживания импортозамещения медоснащения потребуется как минимум два года, если была некая база и речь идет о модернизации уже выпускаемого оборудования до современного уровня, добавил Николай Прохоренко.

— Также надо учитывать, что имеющаяся аппаратура стареет, — отметил он. — Срок реновации оборудования может колебаться от пяти до 12 лет, а в среднем через семь-девять лет его необходимо менять. В год нужно замещать примерно 14% оборудования.

Если в планах «Ростеха» выпускать тяжелое, высокотехнологичное оборудование с программным обеспечением, то придется работать фактически с нуля, так как оно «практически всё импортное», полагает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

— Более того, и станки у нас, на которых возможно производить подобное оборудование, импортные, — отметила она. — Но никто в мире полностью не обеспечивает натуральное хозяйство, надо понимать, что далеко не всё мы сможем сделать.

Лариса Попович также напомнила, что срок жизни медицинских технологий составляет два года — они быстро устаревают.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо Источник изображения: iz.ru

По словам представителя одной из входящих в «Ростех» компаний-производителей, по одним позициям оборудования разница в цене в пользу отечественных разработок в сравнении с импортными аналогами ощутимая — до 30–40%, по другим — стоимость примерно одинаковая. Этот показатель зависит от комплектующих, логистики, серийности. Чем выше уровень локализации, тем ниже цена. Чем больше партия, тем стоимость более конкурентоспособная, рассказал он.

По его словам, надо производить свое и отвоевывать рынок у зарубежных компаний, тогда и цены будут однозначно выигрышными. Сделать отечественное оборудование массовым, привлекательным и по цене, и по качеству — именно такая задача сегодня и ставится.

Наталья Башлыкова

Ирина Цырулева

Валерия Мишина