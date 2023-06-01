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Известия.ru

КНДР пообещала провести повторный запуск спутника

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Источник изображения: Фото: REUTERS/KCNA

Северная Корея пообещала провести повторный запуск космического спутника в ближайшем будущем. Об этом сообщила газета The Guardian 31 мая.

В КНДР заявили, что при запуске ракеты-носителя типа «Чхоллима-1» в космос возникла проблема на этапе работы двигателя второй ступени. Отмечается, что ведутся работы над проверкой «серьезных» дефектов, вызвавших неисправность ракеты.

Запуск должен был вывести на орбиту первый в Северной Корее спутник-шпион.

Ранее в этот день Северная Корея произвела запуск космической ракеты-носителя в южном направлении. Запуск вызвал экстренное предупреждение об эвакуации в некоторых частях Южной Кореи и Японии. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Сеуле около 6:32 утра по местному времени (00:32 по мск).

Агентство Yonhap сообщило, что ракета-носитель пропала с радаров до того, как достигла места назначения. Уточнялось, что вооруженные силы Южной Кореи совместно с США находятся в состоянии повышенной бдительности из-за случившегося запуска, военные поддерживают состояние полной готовности.

До этого, 29 мая, КНДР уведомила Японию о датах запуска своего нового разведывательного спутника. Был обозначен период с 31 мая по 11 июня.

Испытания Северной Кореи, связанные с заключительным этапом разработки нового разведывательного спутника, были проведены в декабре 2022 года. Минобороны страны уточнило, что в ходе испытаний был запущен тестовый аппарат.

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
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