Бронеавтомобиль Vector Pinzgauer 718 не выдержал украинской грязи

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Легкий трехосный бронеавтомобиль Vector Pinzgauer 718, имеющий британское происхождение, во время движения по размокшей от дождей грунтовой дороге лишился переднего правого колеса. Причем, характер повреждения говорит о том, что его вряд ли удастся исправить на месте. Так что, скорее всего, "иномарку" просто брося на месте.

Как отмечает "Российская газета" ( проект "РГ: русское оружие"), эти поставленные из Британии машины и ранее становились объектом критики. Так, минувшей осенью выяснилось, что они плохо держат снарядные осколки. Даже при попадании относительно небольших фрагментов снарядов броня начинает сильно трескаться.

Из-за своих посредственных характеристик, выявившихся еще во время выполнения англичанами боевых задач в Афганистане, эта техника, изготовленная в начале нулевых, была списана из армии. Затем десять единиц для передачи в подразделения территориальной обороны киевского режима были приобретены неизвестным частным лицом.

Полная масса - 6000 кг. Грузоподъемность - 1 600 кг. Вместимость - шесть военнослужащих. Мощность дизельного двигателя - 104 л.с. Максимальная скорость по шоссе - более 100 км/ч.

Военнослужащие ВСУ рассказывают также, что разочарованы американскими бронеавтомобилями International MaxxPro, которые очень ненадежные и обладают плохой проходимостью.