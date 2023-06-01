Вот почему американцы отказываются умирать и страдать на военной службе

The Federalist: американцы не идут на военную службу из-за идеологической обработки

Американцам нечем гордиться, потому что США — "систематически расистская страна". Именно эта "идеологическая обработка" привела к кризису набору солдат в американскую армию, пишет The Federalist. Люди просто не понимают, зачем им страдать на службе и ради чего погибать в "вечных войнах".

Мы покалечим нынешнее и следующее поколение, если не напомним им о великих победах нашей страны, достойных ее великой армии.

Парады, семейные обеды и городские церемонии. Для многих американцев День поминовения знаменует собой неофициальное начало лета и день памяти более 1 миллиона американских мужчин и женщин, которые отдали свои жизни на службе стране. Сейчас, в условиях беспрецедентного кризиса набора в армию, нашим лидерам нужно гораздо больше, чем несколько хороших мужчин и женщин, готовых противостоять надвигающимся глобальным угрозам, таким как Китай.

Более 75% молодых американцев не отвечают требованиям военной службы, и еще меньше желают подписаться на нее. В недавнем опросе 6 из 10 респондентов назвали возможность травм или смерти главной причиной отказа от службы в армии. Сразу за этой причиной следует страх перед посттравматическими стрессовыми расстройствами и другими психическими заболеваниями. Наши лидеры ожидают, что следующее поколение пополнит ряды нашей армии. Но зачем ему это?

Выпадение из цикла «вечных войн»

Как общество, мы не можем полностью винить это новое поколение молодых людей за их незаинтересованность и нерешительность идти на военную службу. Представители поколения Z, родившиеся между 1997 и 2012 годами, выросли в тени терактов 11 сентября, но не помнят тот роковой день. Они были свидетелями многочисленных военно-политических провалов в Ираке и, совсем недавно, в Афганистане, охваченном хаосом. Эти потенциальные воины своими глазами наблюдали, как ветераны боролись со своими страхами, гневом и предательством после катастрофического ухода Соединенных Штатов с Ближнего Востока.

Последствия «вечных войн» Америки оставили поколение Z без четкого понимания роли Соединенных Штатов в мире и с негативным восприятием их глобального лидерства. Согласно опросу Pew Research, проведенному в 2021 году, лишь менее 25% 18-29-летних верят в то, что «США стоят выше всех других стран мира». Патриотические настроения расположены еще ниже, поскольку только 16% опрошенных взрослых представителей поколения Z признались, что гордятся тем, что живут в Соединенных Штатах.

Активность поколения Z в обществе резко контрастирует с активностью молодых людей на рубеже веков. Эти постмиллениалы знают только о трудностях нашей нации, а не о ее единстве. Поколение Z выросло не в качестве воинов на службе благодарной нации, а в качестве активистов, стремящиеся решать свои проблемы.

Они не вдохновляются тем, чтобы носить военную форму, но они совсем не апатичны, когда дело касается вещей, в которые они верят. Подавляющее большинство представителей поколения Z сообщили, что предпринимали по крайней мере какие-то действия, связанные с протестами движения Black Lives Matter после смерти Джорджа Флойда в 2020 году.

Но ограничивается ли неприятие поколения Z физического и эмоционального риска только сферой военной службы? Из 39 000 опрошенных представителей поколения Z 90% заявили о поддержке движения Black Lives Matter. Почти 25 000 респондентов заявили, что готовы быть арестованными во время акции протеста за равноправие чернокожих. Смерть Джорджа Флойда под стражей в полиции вызвала искру, которая зажгла спичку для самой последней волны требований социальной справедливости и дала молодым людям возможность сплотиться. Поколение Z встало у руля.

Антиамериканская идеологическая обработка

Отсутствие интереса представителей поколения Z к военной службе связано не только с их недовольством неудачами Америки дома и за рубежом. Сегодняшнее образование формирует их искаженные представления об Америке и ее истории. Многие школы теперь включают в учебные программы противоречивые концепции «критической расовой теории», продвигая идею привилегий белых под видом антирасизма. Опрос, проведенный консервативным Манхэттенским институтом, показал, что 62% американцев в возрасте 18–20 лет сами узнали или слышали от взрослых в школе, что «Америка — систематически расистская страна».

Риторика левых только усиливает антиамериканские настроения в учебных классах. В условиях продолжающегося кризиса с призывом на военную службу президент Байден упустил еще одну возможность подчеркнуть величие Америки и вселить чувство гордости во время своей речи в минувшие выходные в исторически сложившемся «черном» университете.

Забудьте о роли Америки в победе над нацистской Германией или о напоминаниях слушателям об участии нашей страны в историческом распаде Советского Союза. Вместо этого президент сослался на «сказочную» историю расистской нации, назвав превосходство белых «самой опасной террористической угрозой для нашей родины». Почему тогда наши лидеры проявляют удивление, когда призыв идти в армию остается без ответа?

После терактов 11 сентября 2001 года появилось новое поколение американцев, стремящихся служить и защищать свою страну. В следующем же году более 180 000 человек поступили на действительную военную службу. Некоторые стали служить исключительно из-за социальных и других льгот и стабильности работы. А некоторые шли в армию с запечатленными в их памяти горящими башнями-близнецами.

Америка сделала много ошибок в том, что касалось ее политической и военной стратегии в месяцы и годы, последовавшие за 11 сентября. И наша страна никогда не избавится от своего позорного наследия рабства. Конечно, нужно учиться на своих ошибках, но страну определяют не только они. Мы покалечим это и следующее поколение, если не напомним им также и о наших триумфах.

Армия теперь отчаянно нуждается в поддержке со стороны этого молодого класса активистов социальной справедливости. Но при этом в последнее время зачастую обращается к неадекватным методам, пытаясь привлечь новых рекрутов. Спорное использование Военно-морским флотом действующего трансвестита в качестве «цифрового посла» последовало за предыдущей неудачной попыткой армии вдохновить представителей поколения Z на службу с помощью объявления о наборе, в котором фигурируют однополые браки. Оба этих метода имели целью расширить круг кандидатов и повысить интерес к молодежи к военной службе.

Тем временем, на фоне кризиса с набором солдат в американскую армию Китай угрожает Тайваню, а Россия ведет военную спецоперацию на границах НАТО. А Соединенные Штаты по-прежнему охвачены враждой изнутри. Нашей армии нужны патриоты, а не критики. Ей нужны воины, а не активисты. Все — от педагогов до лидеров, мы убеждаем наших потенциальных защитников в том, что гордиться им нечем. А тем более не за что умирать и страдать на службе своей стране.

Автор: Алисса Блейкмор (Alyssa Blakemore)