Министр обороны Украины назвал число танков Leopard 2, поставленных в страну

Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Украины сделал заявление по поводу полученных от зарубежных партнёров танков. Речь идёт о танках Leopard 2 немецкого производства, которые передавались не только Германией.

Если верить Резникову, то к настоящему моменту на Украину поставлены около 60 танков «Леопард 2». Такое заявление он сделал в интервью немецким журналистам.

Резников:

Пока нами получено около двух батальонов танков – около 30 единиц в каждом.

Такие танки Украине поставили помимо ФРГ Польша, Нидерланды, Испания, Португалия и ряд других стран.

Напомним, что ранее западные источники заявляли о том, что на Украину помимо непосредственно танков поставляются ещё и их надувные макеты.

Также помимо танков Leopard 2 поставлены в интересах ВСУ танки «Челленджер» британского производства и колесные танки AMX 10.

США планируют осуществить поставки первой партии своих танков «Абрамс» ближе к осени текущего года. Такая задержка объясняется экспертами как предосторожность США в том плане, чтобы танки Abrams сразу не стали гореть на поля боя под российскими ударами. Сначала Пентагон хочет посмотреть, как Киев будет использовать танки европейских партнёров в многократно обещанном контрнаступлении.