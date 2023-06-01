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Военное обозрение

Министр обороны Украины назвал число танков Leopard 2, поставленных в страну

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Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Украины сделал заявление по поводу полученных от зарубежных партнёров танков. Речь идёт о танках Leopard 2 немецкого производства, которые передавались не только Германией.

Если верить Резникову, то к настоящему моменту на Украину поставлены около 60 танков «Леопард 2». Такое заявление он сделал в интервью немецким журналистам.

Резников:

Пока нами получено около двух батальонов танков – около 30 единиц в каждом.

Такие танки Украине поставили помимо ФРГ Польша, Нидерланды, Испания, Португалия и ряд других стран.

Напомним, что ранее западные источники заявляли о том, что на Украину помимо непосредственно танков поставляются ещё и их надувные макеты.

Также помимо танков Leopard 2 поставлены в интересах ВСУ танки «Челленджер» британского производства и колесные танки AMX 10.

США планируют осуществить поставки первой партии своих танков «Абрамс» ближе к осени текущего года. Такая задержка объясняется экспертами как предосторожность США в том плане, чтобы танки Abrams сразу не стали гореть на поля боя под российскими ударами. Сначала Пентагон хочет посмотреть, как Киев будет использовать танки европейских партнёров в многократно обещанном контрнаступлении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Испания
Нидерланды
Польша
Португалия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
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