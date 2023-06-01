КНР выступила за скорейшие мирные переговоры между Россией и Украиной

Зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан отметил, что для проведения диалога между странами необходимо усилие всего международного сообщества

ООН, 31 мая. /ТАСС/. Китай выступает за скорейшее возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной, заявил во вторник заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Мы поддерживаем и ждем с нетерпением возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной как можно скорее, - сказал он. - Это требует общих усилий международного сообщества и, что важнее, всех сторон [конфликта] для создания условий в этом направлении".

Гэн Шуан добавил, что "Китай всегда выступает на стороне мира и диалога".

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. Одновременно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главным препятствием на этом пути являются законодательно закрепленная указом президента Украины Владимира Зеленского 30 сентября 2022 года невозможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, "а также инициативы украинского лидера, свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий", включая требование вывода российских войск из новых регионов страны. 9 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит никакого желания украинской стороны начинать серьезный разговор по урегулированию.