Войти
ТАСС

КНР выступила за скорейшие мирные переговоры между Россией и Украиной

598
0
0
Переговоры России и Украины
Переговоры России и Украины.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан отметил, что для проведения диалога между странами необходимо усилие всего международного сообщества

ООН, 31 мая. /ТАСС/. Китай выступает за скорейшее возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной, заявил во вторник заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Мы поддерживаем и ждем с нетерпением возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной как можно скорее, - сказал он. - Это требует общих усилий международного сообщества и, что важнее, всех сторон [конфликта] для создания условий в этом направлении".

Гэн Шуан добавил, что "Китай всегда выступает на стороне мира и диалога".

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. Одновременно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главным препятствием на этом пути являются законодательно закрепленная указом президента Украины Владимира Зеленского 30 сентября 2022 года невозможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, "а также инициативы украинского лидера, свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий", включая требование вывода российских войск из новых регионов страны. 9 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит никакого желания украинской стороны начинать серьезный разговор по урегулированию. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Компании
ООН
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Похожие новости
25.05.2023
Политолог назвал лицемерие Запада одной из причин позиции Лулы по России
04.04.2023
Россия объявила Западу дипломатическую войну
01.03.2023
Китай заговорил голосом глобальной державы - Мнения ТАСС
23.02.2023
Китай: США и НАТО должны отказаться от идеи "полной победы" над Россией
28.11.2022
Китай заставил США сорвать поставку истребителей Украине
12.04.2021
Actualno (Болгария): Россия никому не верит!
25.12.2018
Сергей Лавров: война России и США стала бы катастрофой для человечества
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 21:09
  • 50400
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.06 18:40
  • 2
Черный бункер: уничтожен командный пункт военной разведки Украины
  • 01.06 18:29
  • 1
Клин клином вышибают. Путин мощно ответил на военные провокации НАТО
  • 01.06 18:10
  • 2476
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.06 15:59
  • 2
ВКС России поставлен новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 01.06 06:35
  • 1
Борисов сообщил о планах создать в 2026 году завод по серийному производству спутников
  • 01.06 06:29
  • 1
Доля отечественных самолетов и вертолетов увеличится в парке авиакомпаний РФ
  • 01.06 03:29
  • 6
"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО
  • 01.06 02:52
  • 2
Легендарная «семёрка»
  • 01.06 02:43
  • 2
«Предполагаемый саботаж»: на строящемся французском фрегате перерезаны кабели
  • 01.06 01:57
  • 46
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 01.06 01:34
  • 1
Русский ATAK: Комплекс повышения осведомленности "КПО-А"Русский ATAK: Комплекс повышения осведомленности "КПО-А"
  • 01.06 01:27
  • 1
Лечить по-русски: в РФ начнут выпускать технику для реанимации и УЗИ
  • 01.06 01:08
  • 1
В ВСУ разочарованы американскими бронеавтомобилями International MaxxPro
  • 01.06 01:04
  • 1
Показаны кадры успешного испытания Ираном нового грузового самолета «Симорг»