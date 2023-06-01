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ТАСС

Центр беспилотных технологий на Сахалине готовит операторов дронов-разведчиков для СВО

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Обучение управлению FPV-дронами
Обучение управлению FPV-дронами.
Источник изображения: topwar.ru

Обучение осуществляется по двум направлениям - разведка с применением беспилотных летательных аппаратов и пилотирование FPV-дронов

ТАСС, 31 мая. Сахалинский центр беспилотных технологий ведет подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для проведения разведывательной деятельности в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"Центр готовит специалистов для работы в зоне спецоперации. Обучение проводится по двум направлениям - разведка с применением беспилотных летательных аппаратов и пилотирование FPV-дронов. Курс длится в течение двух недель. С 2022 года обучено свыше 140 военнослужащих - представителей Минобороны РФ и силовых ведомств", - заявили в Сахалинском центре беспилотных технологий.

В центре подчеркнули, что для работы оператором дрона-разведчика специалист должен владеть навыками корректировки артиллерии и дешифрирования. "Ключевая особенность в разведке с помощью дрона - наличие хорошей камеры. Чем лучше камера, тем с более дальнего рубежа можно проводить разведку. Это предполагает комплексную работу - не только с местностью, но еще и с картой. Слушатели программы обучаются навыкам корректировки артиллерии, дешифрированию, им необходимо уметь работать с картами и координатами. При этом на самих дронах типа Mavic можно научиться летать за полчаса", - отметил собеседник ТАСС.

Кроме того, в Сахалинском центре беспилотных технологий отметили, что лучшими пилотами FPV-дронов становятся геймеры. "Здесь все упирается в изначальные навыки, очень большое количество обучающихся отсеиваются, потому что им не дано. Лучшие наши ученики - геймеры, те, кто играет в компьютерные игры. Они быстрее всего осваивают управление FPV-дронами", - заявили в организации.

Сахалинский центр беспилотных технологий создан в конце 2022 года. Организация специализируется на производстве, разработке БПЛА, а также обучении профильных специалистов. Все работы осуществляются за счет собственных средств. Центр работает только с силовыми ведомствами. 

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Минoбороны РФ
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