Дуда решил бороться с "агентами Кремля". Ему пригрозили гражданской войной

Politico: в Польше предупредили о гражданской войне из-за комиссии по российскому влиянию

Дуда собрался "искоренить кремлевских агентов в Польше" с помощью специальной комиссии, которая будет изучать влияние Москвы на Варшаву, пишет Politico. Однако критики считают, что эта попытка "ПиС" запугать оппозицию может привести к гражданской войне.

Польский президент говорит, что подпишет закон о создании комиссии, которая займется уничтожением кремлевского влияния. Оппозиция опасается, что он своими действиями спровоцировал "гражданскую войну в Польше".

Варшава – В понедельник президент Польши Анджей Дуда заявил, что подпишет вызвавший острую полемику закон о создании комиссии, которая займется расследованием российского влияния на польскую политику. В результате некоторые люди могут на десять лет лишиться права занимать государственные должности.

Дуда и правительство партии "Закон и справедливость" заявляют, что это попытка выявить и искоренить кремлевских агентов в Польше. Однако оппозиция предупреждает, что деятельность комиссии будет направлена на запугивание политических оппонентов, особенно бывшего премьер-министра и экс-председателя Европейского совета Дональда Туска, который возглавляет оппозиционную партию "Гражданская платформа". И это понятно – ведь осенью в Польше должны состояться очень важные для страны парламентские выборы.

Такое решение еще больше ухудшит и без того напряженные отношения между Варшавой и Брюсселем. Еврокомиссия заморозила миллиарды, выделенные на восстановление Польши после пандемии, из-за отказа польского правительства соблюдать демократические принципы ЕС.

После острых дебатов закон о создании комиссии в пятницу вечером с большим трудом утвердил польский парламент. Решение Дуды без промедления подписать этот закон уничтожило надежды на то, что он дистанцируется от этого правового документа.

Правда, Дуда заявил, что направит закон в конституционный трибунал на экспертизу. В этой высшей судебной инстанции преобладают сторонники "Закона и справедливости". Тем не менее, проверка закона не помешает комиссии начать свою работу.

"Люди имеют право знать, – сказал Дуда, объявляя о своем решении. – Общество должно сформировать собственное мнение о том, как … люди, избранные на всеобщих выборах … понимают интересы Республики Польша, и соблюдаются ли эти интересы должным образом".

Разгневанная оппозиция

Оппозиция осудила создание комиссии, назвав ее политическим инструментом запугивания противников "Закона и справедливости" накануне выборов, которые эта партия может проиграть.

"Президент Анджей Дуда сегодня серьезно ослабил нашу страну, как изнутри, так и снаружи. Он решил разжечь в Польше гражданскую войну", – сказал Шимон Головня (Szymon Hołownia), возглавляющий оппозиционную партию "Польша 2050".

Один из лидеров "Гражданской платформы" Борис Будка (Borys Budka) предупредил, что любой, кто войдет в состав комиссии, должен будет предстать перед судом. "Эта комиссия не будет ничего объяснять, не будет ничего решать и выносить суждения. Это будет молот, действующий против оппозиции", – сказал он.

Оппозиционная партия "Левые" призвала подвергнуть Дуду суду Государственного трибунала, который рассматривает дела высших должностных лиц. "Вы сделали нечто абсолютно возмутительное для демократии в нашей стране", – сказал лидер "Левых" Влодзимеж Чажастый (Włodzimierz Czarzasty).

Эту комиссию также взяли на заметку Соединенные Штаты Америки, являющиеся ключевым союзником Польши в НАТО. "Американское правительство разделяет обеспокоенность по поводу того, что появляющиеся законы могут лишить избирателей возможности голосовать за кандидатов, которым они отдают предпочтение, потому что из-за них независимые суды уже не смогут работать в рамках четко определенного процесса", – заявил польскому телевидению американский посол в Польше Марк Бжезинский (Mark Brzezinski).

Девятерых членов комиссии будет отбирать парламент, в котором "Закон и справедливость" имеет незначительное большинство. Некоторые оппозиционные партии уже заявили, что бойкотируют эту процедуру.

Комиссия будет изучать действия, предпринятые "под влиянием России" с 2007 по 2022 годы. В этот период страной руководило правительство партии "Гражданская платформа" во главе с Туском (2007-2015 гг.) и ныне действующая администрация "Закона и справедливости".

Критики говорят, что создание комиссии является нарушением конституции, так как ее функции четко не определены, решения являются окончательными, а члены комиссии будут защищены от уголовного преследования. Спецслужбы, полиция, прокуратура и прочие органы власти будут обязаны сотрудничать с этой комиссией. Кроме того, нет установленной процедуры, определяющей, чью деятельность комиссия станут расследовать.

Комиссия может на десять лет лишить человека права занимать должность, связанную с расходованием государственных средств. Таким образом, эти люди не смогут баллотироваться и бороться за выборные должности.

"Дуда подписал закон, позволяющий парламенту создать комиссию, которая узурпирует полномочия судов, прокуратуры и спецслужб, – написал в Твиттере доцент варшавского Университета общественных и гуманитарных наук Бен Стэнли (Ben Stanley). – В этом законе таится глубокая ирония, поскольку он якобы предназначен для расследования российского влияния на польскую общественную жизнь, а на деле создаст условия для судебного фарса, напрямую взятого из путинской идеологии".

Правительство настаивает, что у него нет никаких тайных замыслов.

"Бояться нечего, – сказал премьер-министр Матеуш Моравецкий. – Почему наша уважаемая оппозиция, и особенно господин Туск, так боятся комиссии, которая будет расследовать российское влияние?"

Партии "Закон и справедливость" и "Гражданская платформа" вышли из профсоюза "Солидарность", который в 80-е годы боролся с властью коммунистов. Однако "Закон и порядок" пытается представить своих соперников как сторонников коммунизма и продажных политиков. При этом она занижает число своих собственных высокопоставленных членов, которые тоже работали в коммунистической партии.

Партия "Закон и справедливость" осудила долгосрочную газовую сделку Туска, но страна до начала полномасштабной военной операции России на Украине в больших количествах закупала российский уголь и продолжала импортировать российскую трубопроводную нефть, пока Москва в феврале не перекрыла вентиль.

Туск призвал поляков четвертого июня выйти на массовые митинги протеста в Варшаве. В этот день будет отмечаться годовщина частично свободных выборов, которые покончили с коммунистическим правлением в Польше.

"Это уже не демонстрация какой-то отдельной партии. Теперь идет речь о национальной безопасности. Наши политики примут участие", – сказал Головня.

Автор статьи: Войцех Кось (Wojciech Kość)