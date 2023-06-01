Российские красные линии на Украине давно пересечены. НАТО ходит по краю

Geopolitika.news: НАТО вооружение дает, но непосредственно на Украину не спешит

Российские красные линии на Украине уже давно пересечены, ситуация стремительно ухудшается, и при отсутствии мудрости все легко может перейти в фазу опасной эскалации, пишет Geopolitika.news. НАТО пока ограничивается военной помощью Киеву и непосредственно на Украину не спешит.

Зоран Метер

Киссинджер отмечает обеспокоенность Вашингтона вероятностью войны с Китаем и ее катастрофическими последствиями для мира, учитывая военный и ядерный потенциал двух государств, которые способны уничтожить друг друга. Любопытно было бы спросить у него, куда подевалась обеспокоенность США войной с Россией, чей ядерный потенциал сопоставим с потенциалом США, да и, более того, сейчас эти две страны почти напрямую воюют на Украине.

По перечню тем, которые рассматривает "Большая семерка", а также по тому вниманию, которое СМИ уделяют саммиту "Большой семерки" в последние несколько лет, в высшей степени очевидно, что эта группа стремится превратиться в своеобразное мировое правительство. Слово "мировое" следует понимать условно, поскольку "остальной мир" все еще не играет по правилам, которые эта группа навязывает или хочет навязать в качестве обязательных для дальнейшего развития мира в соответствии с ее же замыслами и интересами.

Достаточно напомнить о том, что как раз в то же время, когда представители стран "Большой семерки" встречались в Хиросиме, проходил ряд других саммитов, что, кстати, совершенно не случайно. Так, в Эр-Рияде состоялся саммит Лиги арабских государств, главным событием которого, безусловно, стало триумфальное появление там сирийского президента Башара Асада и возвращение его страны в эту организацию. В китайском городе Сиан прошел саммит Китая и государств Средней Азии. Мировые региональные центры власти и влияния явно консолидируются, и чем все это закончится, никто не знает.

Однако давайте вернемся к "Большой семерке" и ее амбициям. Я напомню, что этот "клуб" наиболее промышленно развитых государств был основан в середине 1970-х годов прошлого века, а точнее в 1975 году. Первоначально в объединение входили шесть стран: США, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония, а уже в следующем году к ним присоединилась Канада. Первоначально перед членами этого клуба ставилась задача обсуждать в основном мировые экономические вопросы и проводить консультации. Теперь же характер их встреч резко изменился, и в основном на них поднимаются мировые политические вопросы и принимаются решения (формально не обязательные). Причем нередко они носят политический характер и влекут далекоидущие последствия. Так было и в мае прошлого года в Мадриде, где главной темой была российская спецоперация на Украине. Там участники саммита согласовали множество "необязательных" рекомендаций, в том числе относительно эмбарго на импорт российской нефти. Разумеется, в скором времени этой рекомендации последовали все страны-участницы "Большой семерки" (США, Канада и Великобритания приняли это решение еще до саммита, в марте прошлого года, тем самым задав тон) и весь Европейский Союз.

Одна из главных задач "Большой семерки" сегодня — попытаться щедрыми предложениями, а не контрпродуктивным и непопулярным давлением привлечь важные государства глобального Юга в свой лагерь, в том числе Бразилию, Индию, Индонезию… Цель заключается в том, чтобы вывести их из-под все усиливающегося китайского влияния в мире, которое охватывает и страны Средней Азии, и Ближний Восток, и Африку, и даже Латинскую Америку. Более того, Китай еще больше активизировался на мировой арене после недавней отмены строгих эпидемиологических мер, которые почти три года сдерживали "азиатского тигра" и создавали дополнительные проблемы в цепочках мировой торговли.

Но одна важная страна пока никак не хочет играть по правилам "Большой семерки".

Европейский Союз требует наказать Индию и запретить ей экспорт российской нефти

"Непослушной" страной является Индия! Я не так давно уже написал о том, что это государство "разочаровало Запад". Теперь же британское издание "Файнэншл таймс" написало на прошлой неделе, что Европейский Союз требует наказать Индию, а точнее запретить ее экспорт российской нефти.

Европейский Союз должен принять суровые меры ввиду того факта, что Индия перепродает российскую нефть в Европу в виде нефтепродуктов, включая дизельное топливо. Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в связи с попытками западных государств ужесточить санкции против российского энергетического сектора.

В интервью "Файнэншл таймс" Жозеп Боррель заявил, что Брюсселю известно, как индийские НПЗ закупают большое количество российской сырой нефти, перерабатывают ее и потом продают в Европу. Он впервые заявил, что Европейский Союз должен предпринять определенные шаги, чтобы положить этому конец.

Действия Индии абсолютно законны в контексте санкций Европейского Союза. Однако Индию критикуют те, кто настаивает на ужесточении антироссийских ограничений и утверждает, что подобное поведение Нью-Дели позволяет Москве получать огромные прибыли от продажи нефти, которые обеспечивают львиную долю бюджета Кремля.

Например, индийские НПЗ используют сырую нефть из разных источников, включая Россию, что не позволяет точно установить происхождение тех или иных баррелей дизельного топлива или бензина.

Однако тут я бы напомнил, что торговый оборот между Индией и Россией всего за год увеличился на невообразимые и невиданные в истории почти четыреста процентов! Большая часть в торговом обороте приходится на российские энергоносители, прежде всего на нефть, а также на военно-техническое сотрудничество. Также не секрет, что значительная доля этой нефти действительно перепродается в Европу. Но не потому, что Индия того хочет, а потому, что эта нефть нужна Европе. Индия же просто пользуется представившимся ей шансом, не нарушая при этом никаких законов или норм. На мой взгляд, проблема в большей степени у Европы, которая сама довела до такой ситуации. Но об этом не принято говорить, так что давайте остановимся на выводах и надеждах Борреля на "перевоспитание" Индии.

Индийская большая игра

Индия тем временем играет свою большую шахматную партию, которой могут позавидовать даже самые маститые шахматные гроссмейстеры (кстати, Индия — шахматная держава). Вряд ли Индия собирается менять свою игру под чьим-то давлением, пусть даже оно исходит от Борреля, или пусть даже Европейский Союз пригрозит ей ограничить доступ к его рынку. Кроме того, возможное прекращение индийского реэкспорта российской нефти точно приведет к дефициту "черного золота" на рынке, а значит, вырастут цены, чего Джо Байден ни в коем случае не желает. Он борется дешевой нефтью со все еще высокой инфляций и вот-вот начнет новую предвыборную кампанию.

Индия, как я предполагаю, продолжит самостоятельную внешнеполитическую линию, которая включает две, на первый взгляд, противоречащие друг другу вещи.

Во-первых, Индия, безусловно, продолжит сотрудничать в области безопасности с США, чтобы сдерживать расширение китайского влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, в рамках формата Quad (США, Австралия, Индия и Япония).

Во-вторых, Индия параллельно продолжит военно-техническое и экономическое сотрудничество с Россией (сейчас продолжаются переговоры между Нью-Дели и Москвой о взаимной торговле в рупиях) вопреки интересам США. Таким образом, Индия постарается смягчить шантаж и давление со стороны Запада, которое, безусловно, на нее оказывают.

И если в случае Индии я не верю, что переход Запада на "политику пряника" что-то изменит, то насчет Бразилии я не уверен. Дело в том, что президент Лула да Силва сразу после победы на выборах отправился в Вашингтон, чтобы попытаться наладить там отношения с главной державой мира. Дело в том, что эти отношения пошатнулись во время мандата "амазонского Трампа" Жаира Болсонару. Правда, у Силвы ничего не вышло. В большей степени тому виной упрямство администрации Байдена, нежели его собственный мнимый антиамериканизм. Так Лула да Силва продолжает "лавировать" между США и Китаем, и, возможно, он собирается дорого продать "свою шкуру" более щедрому покупателю.

Разногласия вокруг Китая

Что касается политики в отношении России, то внутри "Большой семерки" царит полное единство. Но не секрет, что по поводу Китая у членов клуба есть множество разногласий. Так, США и Япония проводят политику жесткой конфронтации. Для официального Токио Китай представляет реальную и давнюю угрозу экономического и военного характера. Европейские же члены клуба ведут себя намного осторожнее. Некоторые из них не видят для себя никакого смысла участвовать в американском споре с Китаем вокруг Тайваня. Главным поборником этой позиции, несомненно, является французский президент Эммануэль Макрон, и он не одинок. Причина, в частности, в том, что Европейский Союз и Китай — крупнейшие торговые партнеры в мире с торговым оборотом, который два года назад достигал почти 560 миллиардов долларов и впервые превысил американо-китайский. Кстати, тут важно отметить, что торговый оборот между США и Китаем начал резко сокращаться, и в первом квартале текущего года он упал почти на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но европейские страны вряд ли выдержат давление Соединенных Штатов Америки, и, несомненно, согласятся на некий договор для предотвращения китайского "экономического шантажа", так как в этом вопросе в целом едины.

После краха отношений с Россией ЕС не может позволить себе разорвать торговлю с Китаем

Европейский Союз, вне всяких сомнений, несет на себе самый большой груз экономической борьбы с Россией. Достаточно напомнить, что общий торговый оборот между Евросоюзом и Россией в 2011 году превышал целых 400 миллиардов долларов: тесное сотрудничество в энергетическом секторе; множество фирм работали в Российской Федерации, и крупный европейский бизнес вкладывал в нее большие инвестиции в рамках собственных и совместных проектов.

Европейский Союз сознательно от всего этого отказался ради геополитики, надеясь на то, что после поражения богатой ресурсами России, а гарантом этого должны были выступить Соединенные Штаты Америки и их непреходящие геополитические победы, Евросоюзу не только удастся компенсировать все его потери, но и заработать. Конечно, остается все меньше тех, кто теперь верит в подобное.

Поэтому важнейшие члены Европейского Союза так отчаянно, я бы не сказал, что борются, так как для этого у них недостаточно смелости, но отстаивают возможность найти способ продолжить торговое сотрудничество с Китаем.

Парадокс заключается в том, что в отличие от членов ЕС, которые выступают за продолжение торгового сотрудничества с Китаем, политическое руководство ЕС в Брюсселе, прежде всего, в лице председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и упомянутого Жозепа Борреля, заняли в отношении Китая жесткую американскую позицию.

Так, на прошлой неделе Жозеп Боррель пригрозил и Китаю, что если тот продолжит поддерживать российскую позицию в вопросе Украины, то ЕС его накажет по линии торговых отношений.

Однако как бы и для Китая ни была важна торговля с Европейским Союзом, Пекин упорно работает над собственной самодостаточностью во всех сферах, чтобы китайская экономика не пострадала от возможных жестких американских санкций аналогичных антироссийским.

С другой стороны, государства Европейского Союза даже не удосуживаются задуматься, что их ждет, если после краха отношений с Россией (речь тут идет, прежде всего, об энергетическом секторе) их постигнет еще и крах торговых отношений с Китаем. Жозеп Борррель, таким образом, или максимально упрощает ситуацию, или ведет определенную психологическую игру с Пекином. Я сразу скажу, что, если он выбрал второе, Европа обречена на провал. Пекин прекрасно понимает текущие глобальные геополитические процессы, а значит, прекрасно осведомлен о проблемах Евросоюза. Также он никогда не поддается на давление и шантаж, даже если они исходят от США, хотя для Китая США куда более серьезный и нежелательный противник, чем Европейский Союз во всех смыслах.

Киссинджер боится катастрофической войны между США и Китаем

В этой связи особенно интересным выглядит опубликованное на прошлой неделе британским изданием "Экономист" интервью с Генри Киссинджером, иконой американской дипломатии, которому уже сто лет. В этом интервью он сказал кое-что важное и правдивое. По его словам, американо-китайские отношения пребывают в крайне опасной ситуации, которая может привести к катастрофической войне, ведь обе стороны откровенно выражают несогласие по ключевым вопросам и уже не могут отказаться от своих позиций.

Генри Киссинджер считает, что обе стороны это, безусловно, осознают и поэтому крайне обеспокоены. Именно в этом страхе перед взаимным уничтожением, которое может поджечь весь мир, Генри Киссинджер видит шанс для нового "вбивания клина" между Китаем и Россией.

Я не хочу снова обосновывать свое мнение насчет подобных желаний "вбить клин", которые все еще время от времени высказываются внутри некоторых американских аналитических кругов, хотя и все реже. Эти идеи я считаю иллюзиями, о чем я не раз уже писал.

Куда делся страх перед катастрофической войной с Россией?

Однако в словах Генри Киссинджера я отметил кое-что другое. Он, повторю, говорит об обеспокоенности Вашингтона в связи с войной с Китаем и ее катастрофическими последствиями для мира, учитывая военные потенциалы, в частности ядерные, двух стран способных уничтожить друг друга.

Мне интересно узнать, а куда же делся американский страх перед войной с Россией? Она намного обогнала Китай в том, что касается ядерного потенциала, и ядерные силы России аналогичны силам Соединенных Штатов Америки. Разве конфликт на Украине не столь опасен, что может довести до Третьей мировой войны, которая, несомненно, означала бы ядерную войну между США и Россией? Об этом говорят все аналитики. Ведь две сверхдержавы не могут вести конвенциональную войну без превращения ее в ядерную, поскольку ни одна из них не хочет потерпеть поражение в конвенциональной. Так что если Россия не хочет проиграть в конвенциональной войне с США, то почему кто-то считает, что Москва может допустить это в конфликте с соседней Украиной и не применит в этом случае все средства, которыми она располагает? Тем более что Москва упорно предупреждает, что на украинской земле весь Запад ведет против нее гибридную и необъявленную войну. В том числе поэтому Россия считает, что борется там за собственное выживание.

НАТО не спешит на Украину

Однако пока видно, и это хорошо, что Североатлантический альянс, читай Соединенные Штаты Америки, не решился на прямую военную интервенцию на Украине. Правда, некоторые аналитики не исключают такого варианта, а кое-кто даже призывает к этому в случае поражения украинской стороны. Лично у меня этот вариант вызывает сомнения, и я допускаю его только в случае, если предварительно с русскими будет достигнут негласный договор о каких-то территориях "сфер влияния" на Украине, поскольку это позволит избежать непосредственного конфликта. Пока же НАТО ограничивается военной помощью Киеву и осознает весь риск непосредственного военного столкновения.

Тем не менее угроза эскалации вооруженного конфликта быстро повышается. Это подтверждает решение Джо Байдена одобрить поставки Киеву самолетов F-16, которыми располагают американские союзники в Европе. Свидетельствует об этом и тот факт, что Россия уже начала размещать свои ядерные тактические ракеты в Белоруссии, о чем Владимир Путин заявил в начале апреля.

Британское лидерство на Украине контролирует Вашингтон

Я напомню, что Лондон был главным сторонником отправки западных танков в Киев и первым поставил ему свои танки "Челенджер 2", пусть и всего десять единиц. Также недавно Лондон первым отправил на Украину британские крылатые ракеты большой дальности "Сторм Шэдоу".

Парадокс заключается в том, что в военно-воздушных силах Великобритании нет самолетов F-16, однако ими располагают некоторые другие европейские государства. Насколько известно, в некоторых высоких московских кругах говорят о том, что поставками современных западных самолетов Киеву НАТО "объявит войну" России. Правда, после заявления Байдена русские стараются "примириться с судьбой" и говорят, что их появление на Украине, если это вообще произойдет, не слишком изменит ситуацию на фронте. При этом российские красные линии на Украине уже давно пересечены, как кто-нибудь справедливо заметит. Тем не менее именно тут и кроется подлинная опасность, которую по каким-то причинам не хотят замечать.

Русские уничтожили американскую систему ПРО "Пэтриот" в Киеве

Ситуация на Украине быстро ухудшается, и при отсутствии мудрости все легко может перейти в фазу опасной эскалации. Это лучше всего подтверждает следующее событие.

На прошлой неделе российские военно-воздушные силы нанесли один из мощнейших ударов по Украине с самого начала вооруженного конфликта. Им удалось, применив гиперзвуковую ракету "Кинжал", чья скорость почти в десять раз превышает скорость звука, уничтожить американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот", что привлекло большое внимание мировых СМИ. Американская сторона признала удар, но добавила, что система лишь повреждена и подлежит ремонту.

Россияне сообщили, что удар нанесен с носителя этой ракеты МиГ-31, самого быстрого самолета на свете, который летает на максимальных высотах. Также они утверждают, что перед российским ударом "Пэтриот" выпустил все свои ракеты и обнаружил себя, став мишенью.

Это событие вызвало большой резонанс в мировых военно-аналитических кругах и не только потому, что на Западе СМИ называют "Пэтриоты" надежной защитой Украины от все более разрушительных российских авиаударов. Об американском зенитном ракетном комплексе "Пэтриот" говорят как о системе, которая способна поражать даже гиперзвуковые "Кинжалы", о чем особенно в дни, предшествовавшие упомянутому удару, повторял официальный Киев.

В этой связи примечательны три важных аспекта.

Американцы поставили Украине всего несколько систем "Пэтриот" (по заявлениям, всего две), прежде всего, для обороны Киеве, а точнее местных ключевых стратегических объектов — командных военных и политических центров украинского государства, институтов, где принимаются ключевые политические и военные решения.

Всего одна ракета зенитного ракетного комплекса "Пэтриот" стоит около четырех миллионов долларов, а весь комплекс — около 1,1 миллиарда долларов. Так что любая потеря такого рода — это еще и серьезный финансовый удар по Пентагону.

Наконец, Пентагон не заинтересован в том, чтобы эти системы, которые, по его же утверждениям, являются лучшими в своем роде в мире, уничтожались на Украине самым заклятым американским противником, а теперь уже и прямым врагом — Россией. Репутация для американцев традиционно очень важна и не только потому, что их заботит прибыльная торговля оружием и военной техникой.

В этой связи стоит упомянуть редакционную статью, опубликованную в специализированном американском издании "Милитари уотч" 17 мая, то есть на следующий день после того, как пришла новость об уничтожении "Пэтриота" в Киеве. Статья называется "Путин предупредил, что ПВО "Пэтриот" долго на Украине не протянет: гиперзвуковая ракета уничтожила половину сети за месяц".

СМИ сначала сообщили, что 16 мая "в ходе серии ударов по украинской столице Киеву российские воздушные силы применили гиперзвуковую баллистическую ракету Кх-47М2 "Кинжал", чтобы нейтрализовать американский комплекс "Пэтриот". Им удалось уничтожить радиолокационную станцию и пункт управления, а также якобы по крайней мере одну из пусковых установок".

Согласно российским источникам, как говорится далее в статье, украинский экипаж, который управлял "Пэтриотом", знал о готовящемся ударе, но из-за очень высокой скорости крылатой ракеты "Кинжал" не успел ничего предпринять, то есть сменить позицию или перезарядить комплекс.

Пострадавший комплекс "Пэтриот" был одним из двух предоставленных Украине - один отправила Германия, а другой США. Данный комплекс выпустил по "Кинжалу" на подлете якобы 32 ракеты класса "земля-воздух", каждая из которых стоит около трех миллионов долларов. Таким образом, попытка уничтожить ракету, чья предположительная стоимость не превышает двух миллионов долларов, обошлась Украине в 96 миллионов долларов, как отмечает далее "Милитари уотч".

"Именно из-за слишком высокой стоимости и ограниченного количества ракет для комплекса "Пэтриот" решение об их отправке на Украину долгое время откладывалось. Причем их эффективность тоже вызывала сомнения не только из-за неоднозначных рекордов системы, но и из-за выдающихся возможностей новых российских ракет, таких как "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Считается, что перехватить их практически невозможно, особенно на терминальном этапе. Тем не менее поставить "Пэтриоты" пришлось из-за катастрофической ситуации с ПВО на Украине, поскольку и западные, и украинские источники все чаще предупреждали, что арсенал зенитных ракетных комплексов С-300 и "Бук", которые защищали государство, почти исчерпан".

"Уничтожение комплекса "Пэтриот" произошло чуть менее, чем через месяц после того, как первые системы прибыли в апреле, а в декабре российский президент Владимир Путин предупреждал, что гарантирует уничтожение этого комплекса. Он сказал буквально следующее: "Говорят, "Пэтриот" могут туда (на Украину) поставить. Ну хорошо, пусть ставят. Значит, мы пощелкаем и "Пэтриот". Там нужно будет разрабатывать и что-то вместо "Пэтриот" ставить. Это сложный и длительный процесс". "Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну, ладно. Просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется", — добавил Путин, как процитировал его "Милитари уотч".

"США успокаивали Россию с декабря тем, что комплексами "Пэтриот" не будут управлять американские экипажи. Некоторые источники интерпретировали это как явный зеленый свет для продолжения ударов. Поскольку, как ожидается, обучение украинского экипажа управлению "Пэтриотом" продлится до 2024 года, есть предположение, что ими управляют контрактники из государств-членов Североатлантического альянса, которые уже умеют обращаться с этими зенитными ракетными комплексами", — заключает "Милитари уотч".

Продление зерновой сделки как подарок от Владимира Путина Эрдогану

В заключение. На прошлой неделе Россия продлила зерновую сделку, в рамках которой на протяжении двух месяцев продолжится беспрепятственный экспорт украинского зерна из порта Одессы. Бросается в глаза, что Москва продлила сделку без каких-либо предварительно выполненных условий, на которых она настаивала ранее. Они касались беспрепятственного экспорта российского зерна и искусственных удобрений на мировой рынок. Я напомню, что этот пункт был включен в первый договор по зерновой сделке, подписанный между Российской Федерацией и Украиной при посредничестве Турции и ООН, но на практике этот пункт не выполнялся.

На мой взгляд, эта неожиданная уступка Москвы на самом деле — подарок Владимира Путина турецкому лидеру Реджепу Эрдогану накануне второго тура президентских выборов, который состоялся 28 мая.

Отнюдь не секрет, что Эрдоган часто хвалится достигнутым соглашением в зерновой сделке, называя ее своим внешнеполитическим успехом. Владимир Путин явно не хочет лишать его этого аргумента в разгар напряженной предвыборной кампании, когда соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу незадолго до решения России продлить зерновую сделку сказал, что "не отдаст Турцию лжелидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, который сближает страну с Россией".

Эрдоган в своем стиле ответил: "Когда меня упрекают за Путина, я сожалею и не могу согласиться. Ведь наши отношения с Россией не отстают от наших отношений с США".

Кого из этих двух Москва хотела бы видеть в качестве своего будущего собеседника, догадаться нетрудно. Точно так же нетрудно предположить, кому отдает предпочтение Запад.