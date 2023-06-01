ВМС Великобритании намерены провести испытания БЛА "Мохаве" компании GA-ASI

ЦАМТО, 30 мая. Согласно предварительному уведомлению Минобороны Великобритании, командование ВМС страны планируют провести испытания БЛА короткого взлета и посадки "Мохаве" компании General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASI).

Как сообщает Shepherd Media со ссылкой на полученные документы, министерство намерено заключить с GA-ASI контракт на сумму 1,5 млн. фунтов стерлингов на проведение семимесячных испытаний, целью которых является демонстрация пороговых возможностей БЛА короткого взлета и посадки.

"Мохаве" (Mojave) – это разработанный на базе БЛА MQ-9 "Рипер" и MQ-1C "Грэй Игл-ER" беспилотный летательный аппарат, предназначенный для полетов с авианосцев и коротких малоподготовленных ВПП.

В самой легкой конфигурации длина разбега "Мохаве" составляет 122 м, что менее половины длины 284-метровой полетной палубы британских авианосцев класса "Куин Элизабет". В конфигурации с 12 ракетами "Хеллфайр" дистанция взлета увеличивается до 304 м. При этом для взлета БЛА не требуется катапульта.

В прошлом году макет "Мохаве" в цветах ВМС Великобритании был выставлен в ангаре "Куин Элизабет" во время мероприятия Atlantic Futures Forum (AFF) в Нью-Йорке.

На своей странице в Twitter 19 мая старший директор по стратегическим связям и маркетингу GA-ASI Марк Бринкли в ответ на циркулирующие слухи заявил, что компания с момента объявления о концепции "Мохаве" рассматривала возможность его применения с борта кораблей. Компания уже продемонстрировала возможность БЛА взлетать с ВПП длиной менее 300 футов (около 91 м). Специалисты компании утверждают, что "Мохаве" может взлететь с ВПП короче, чем палубы многих авианосцев или десантных кораблей. Компания намерена перейти от демонстрации короткого взлета и посадки на суше к испытаниям на борту корабля.

GA-ASI также рассматривает возможность модификации с помощью комплекта короткого взлета и посадки БЛА MQ-9B, что позволит закупаемому ВС Великобритании БЛА "Протектор" приблизится к возможностям "Мохаве".

Командование ВМС Великобритании считает, что БЛА играют все более важную роль на флоте и уже проводило испытания мишени Banshee Jet 80+ компании QinetiQ на борту авианосца "Принс оф Уэльс".

В документах, полученных Shephard, описывается применение БЛА как компонента будущей морской авиации, включая выполнение таких функций, как раннее предупреждение, нанесение ударов, снабжение и т.д. В перспективе БЛА будут применяться совместно с пилотируемыми самолетами, включая F-35B.

"Мохаве" с продолжительностью полета более 25 часов позволит ВМС вести разведку на большой дальности и, при необходимости, поражать цели.