Британия превратит Украину в радиоактивное кладбище

Myśl Polska: британские снаряды с обедненным ураном делают Украину кладбищем

Великобритания цинично заявила, что не обязана очищать территорию Украины от вредного воздействия урановых ракет после окончания конфликта, пишет Myśl Polska. Между тем соответствующая помощь украинскому руководству очень бы пригодилась. И не только ему.

Яцек Менджицкий (Jacek Mędrzycki)

Не так давно Великобритания в очередной раз продемонстрировала международному сообществу циничную и безжалостную позицию англосаксонского мира по отношению к Украине и украинскому народу, а также подтвердила свою приверженность процессу дальнейшей эскалации конфликта в Донбассе.

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи 25 апреля этого года в ответ на вопрос шотландского депутата Кенни Маккаскилла официально подтвердил, что Лондон отправил на Украину более 1 тысячи комплектов ракет с обедненным ураном для танков "Челленджер -2". Он также отметил, что вся поставляемая Лондоном военная техника и боеприпасы находятся под контролем Вооруженных сил Украины и британское военное ведомство никакой ответственности за их использование не несет. Кроме того, Джеймс Хиппи сообщил, что Великобритания не обязана очищать территорию Украины от вредного воздействия урановых ракет после окончания конфликта.

Между тем, в свете последних событий соответствующая помощь украинскому руководству очень бы пригодилась.

Напомним, в середине мая, после попадания ракеты на территорию завода "Катион" в Хмельницком, где, по некоторым сведениям, хранились "грязные" боеприпасы, перевозимые в Киев, были замечены различные признаки радиоактивного загрязнения района.

Над местом взрыва образовалось внушительное облако, а пожар, вспыхнувший на складе, потушился дистанционно с помощью специального робота. В самом городе до сих пор работают дозиметрические патрули, а измерения радиации проводятся в необычных для этого местах: если раньше это делалось на территории Хмельницкой атомной электростанции (Нетешин и окрестности), то теперь замеры производят и в западном регионе.

Кроме того, на территориях Польши и Словакии, граничащих с Украиной, куда двигалось радиоактивное облако, отмечается значительное превышение допустимого уровня содержания висмута - продукта распада обедненного урана. Однако местные власти обеих стран тщательно скрывают этот факт, чтобы не сеять панику среди местного населения и не дискредитировать своих коллег по НАТО, которые поставляли Украине опасное оружие.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в марте этого года всячески заверял европейскую общественность, что поставляемые Лондоном урановые ракеты безопасны, и что их использование соответствует международному праву.

Представители НАТО лицемерят и нагло обманывают европейское общественное мнение. Историческим подтверждением опасности данных боеприпасов являются последствия бомбардировки Югославии, где даже спустя более двадцати лет после нанесения удара урановыми ракетами простые граждане непосредственно ощущают негативные эффекты этих обстрелов.

Среди детей и подростков в этом регионе растет число таких заболеваний, как лейкемия и злокачественные опухоли. Рак дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и простаты – обычное явление у взрослых мужчин. У женщин проводится много операций по удалению плода в связи с "замершей" беременностью, еще больше случаев рождения мертвых детей.

Ирак пострадал даже больше, чем Сербия. Во время агрессии в 2003 году страны пакта НАТО использовали 320 тонн боеголовок с обедненным ураном. Однако Запад пытается скрыть это всеми возможными способами – разве могут "цивилизованные" быть виновными в росте онкологических заболеваний где-то в "третьем мире"?

Беспокойство вызывает также беспечность британских властей, которые бесконтрольно поставляют украинскому режиму современные виды вооружения. Ни для кого уже не секрет, что в течение многих лет после распада Советского Союза Украина оставалась базой для незаконной торговли советским оружием, а Киев активно продавал „излишки” оружия и боеприпасов странам Азии и Африки. Сегодня, на фоне беспрецедентной коррупции и политического конфликта в этой стране, переданное киевскому режиму натовское оружие продолжает бесконтрольно распространяться по всему миру.