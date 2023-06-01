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ТАСС

Кадыров заявил, что "Ахмат" передислоцировался и готовится к активным действиям в ДНР

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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Бойцы должны освободить несколько населенных пунктов, сообщил глава Чечни

ДОНЕЦК, 31 мая. /ТАСС/. Спецназ "Ахмат" передислоцировался и готовится к активным боевым действиям на донецком направлении, зоной ответственности становятся территории Донецкой Народной Республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Друзья, чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил. Зоной ответственности становятся территории Донецкой Народной Республики. Согласно приказу, бойцы чеченских подразделений должны приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населенных пунктов", - написал Кадыров.

По его словам, в эти дни идет подготовка боевых единиц к штурмовым мероприятиям при активной поддержке Минобороны и Генштаба ВС РФ.

"Впрочем, вот уже несколько дней идет первый этап - командный штаб подразделений разрабатывает планы продвижения и освобождения населенных пунктов, получает новые разведданные. Депутат Госдумы, Герой России, мой дорогой брат Адам Делимханов, встретился с командирами, зоной ответственности которых является так называемое Марьинское направление. Сюда переброшены силы спецназа "Ахмат" и полка "Север-Ахмат" МО РФ, командование которыми будет осуществлять дорогой брат, Герой России, генерал-майор Апты Алаудинов. Бесценным опытом действий в этой местности располагает командир полка "Север-Ахмат" Зайнди Зингиев", - добавил Кадыров.

Глава Чечни уточнил, что аналогичные приказы о начале наступления получили и другие подразделения "Ахмат" Минобороны России и Росгвардии, которые находятся на альтернативных участках линии соприкосновения Запорожской и Херсонской областей. 

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