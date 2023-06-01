В НАТО не определились по поводу обещаний Украине, пишут СМИ

Politico: в НАТО не определились с обещаниями Украине на саммите в июле

МОСКВА, 30 мая/ Радио Sputnik. Участники НАТО не могут определиться с обещаниями Украине в преддверии июльского саммита альянса в Вильнюсе, пишет издание Politico.

"Члены НАТО в настоящее время расходятся во мнениях относительно того, как отреагировать на стремления Украины в Вильнюсе", – говорится в материале.

Отмечается, что восточноевропейские страны выступают за то, чтобы дать понять Киеву, что он на пути вступления в альянс в долгосрочной перспективе.

Представители западных государств в свою очередь считают, что дискуссии о членстве Украины в НАТО следует отложить до завершения конфликта.

Радио Sputnik также рассказало, что НАТО может предложить Украине повысить ее статус партнера, но без ускоренного членства в альянсе.