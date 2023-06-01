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РИА Новости

В НАТО не определились по поводу обещаний Украине, пишут СМИ

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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Politico: в НАТО не определились с обещаниями Украине на саммите в июле

МОСКВА, 30 мая/ Радио Sputnik. Участники НАТО не могут определиться с обещаниями Украине в преддверии июльского саммита альянса в Вильнюсе, пишет издание Politico.

"Члены НАТО в настоящее время расходятся во мнениях относительно того, как отреагировать на стремления Украины в Вильнюсе", – говорится в материале.

Отмечается, что восточноевропейские страны выступают за то, чтобы дать понять Киеву, что он на пути вступления в альянс в долгосрочной перспективе.

Представители западных государств в свою очередь считают, что дискуссии о членстве Украины в НАТО следует отложить до завершения конфликта.

Радио Sputnik также рассказало, что НАТО может предложить Украине повысить ее статус партнера, но без ускоренного членства в альянсе.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Украина
Проекты
NATO
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