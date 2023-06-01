В Совфеде объяснили пользу от внедрения ГЛОНАСС в дроны

Член Совфеда Шейкин: внедрение ГЛОНАСС в дроны поможет определять свои и чужие БПЛА

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Применение госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" в беспилотниках позволит использовать принцип "свой-чужой" при определении их принадлежности, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.

Ранее генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич заявил РИА Новости, что компания готова "максимально быстро" запустить мониторинг БПЛА на территории России, это увеличит безопасность применения дронов в России.

"Применение такой системы, позволит нам использовать принцип" свой-чужой ", то есть определять беспилотное воздушное судно, чье перемещение по стране согласовано и не несет опасности для граждан", - сказал Шейкин.

Сенатор напомнил, что решение о возможности использования системы "ГЛОНАСС" уже было принято на заседании секции "Цифровая трансформация транспорта" в Совете Федерации "в ходе обсуждения вопроса использования единой госинформсистемы в России".

По данным Минобороны РФ, утром во вторник Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей.

"ЭРА-ГЛОНАСС" - российская государственная автоматизированная информационная система (ГАИС) экстренного реагирования при авариях. Обеспечивает оперативное получение информации о дорожно-транспортных и об иных происшествиях на автомобильных дорогах в Российской Федерации, её обработку, хранение и передачу в экстренные оперативные службы, а также доступ к этой информации государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, юридических и физических лиц.