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ТАСС

Европейские чиновники работают с Киевом над изменением украинского мирного плана

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Источник изображения: Alexey Furman/Getty Images

Как отметил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, они готовы вести переговоры со всеми странами, так как урегулировать конфликт без участия всего мира невозможно

ТАСС, 30 мая. Европейские официальные лица работают с Киевом над изменением украинского мирного плана, чтобы сделать его более приемлемым для таких стран, как КНР, Индия, Бразилия и Саудовская Аравия. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на главу офиса президента Украины Андрея Ермака и европейских дипломатов.

Как сообщает газета, Ермак заявил, что процесс урегулирования конфликта "невозможен без участия всего мира". При этом он отметил, что Украина готова вести переговоры со всеми странами и выслушивать их мнения, включая такие страны, как Китай и Бразилия, чьи представители посетили Украину в мае.

По данным газеты, Украина и ее союзники планируют провести саммит мировых лидеров без участия России с целью заручиться поддержкой по украинскому мирному плану. Однако точной даты и места проведения саммита издание не называет.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Группы двадцати выдвинул "план достижения мира" из 10 пунктов. Как заявила тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, инициатива киевского режима по проведению "мирного саммита" на площадке ООН является пиар-акцией Вашингтона.

Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве. 

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