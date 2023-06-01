«Предполагаемый саботаж»: на строящемся французском фрегате перерезаны кабели

Источник изображения: topwar.ru

Фрегат Amiral Ronarch, который строится в Лорьяне для ВМС Франции, «стал целью злонамеренного действия», как указывается в издании Le Télégramme. Были перерезаны и оборваны многочисленные кабели, проложенные внутри корабля. Аналогичный инцидент произошёл в начале этого месяца на британском фрегате HMS Glasgow, который строится на верфи в Скотстоуне, Шотландия. В связи с обозначенными происшествиями работы на обоих кораблях приостановлены.

Начато серьезное расследование по факту уничтожения имущества, которое может нанести ущерб фундаментальным национальным интересам. Предполагается акт саботажа

- отмечается в издании.

В сентябре 2022 года министр обороны Себастьян Лекорню предупредил о «риске саботажа в отношении производственных цепочек французских производителей оружия». Глава военной разведки DRSD генерал Филипп Суньяра также указал на эту угрозу.

Фрегат Admiral Ronarch будет оснащен двумя пусковыми установками по 8 ракет Aster 30, 76-мм артустановкой, дистанционно управляемыми 20-мм орудиями, торпедами MU-90 и ПКР Exocet.

При водоизмещении 4500 тонн и длине 122 метра он обещает стать мощной единицей французского флота. ВМС страны должны получить три единицы этого типа к 2030 году, причем два последних корабля должны быть поставлены до 2035 года.