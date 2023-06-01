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Военное обозрение

Зеленский намерен сделать Украину «крупнейшим ремонтным хабом» британской компании BAE Systems

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Источник изображения: topwar.ru

Британская оборонная компания BAE Systems в ближайшее время придет на Украину, где откроет свое представительство и развернет производство. Об этом сообщает офис президента Украины.

Зеленский анонсировал открытие на территории Украины офиса BAE Systems, а также некоего производства, на мощностях которого планируется ремонт вооружений и даже их производство. Правда, украинский президент не пояснил, какие именно вооружения намерены ремонтировать британцы на территории Украины, где будет развернуто производство и как его планируют прикрывать от российских ракет в случае обнаружения.

Как пояснили в пресс-службе офиса, об открытии всего вышеперечисленного президент Украины договорился с представителями BAE Systems по видеосвязи. Подробности разговора не приводятся, известно, что Зеленский намерен сделать из Украины "крупный региональный" хаб для ремонта и производства различных видов продукции компании BAE Systems.

Обсудили локализацию производства на Украине. Договорились начать работу по открытию офиса BAE Systems на Украине, а затем – и мощностей по ремонту и производству продукции компании

- заявил Зеленский.

Британский оборонный гигант BAE Systems занимается разработкой и производством вооружений и военной техники, в том числе: истребителей Typhoon, танков Challenger 2, бронетранспортеров M113, БМП Bradley и CV90, артиллерийских установок Archer, M109 и M777, различных боеприпасов и т.д.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Продукция
Bradley
Challenger 2
EF-2000
M109
M113 БТР
Компании
BAE Systems
M777
Проекты
CV-90
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