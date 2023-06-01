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ТАСС

Блинкен анонсировал новые меры по ужесточению экспортного контроля в отношении России

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: EPA-EFE/ Jonas Ekströmer

Западные страны примут 31 мая ограничения, которые затронут технологии производства беспилотных летательных аппаратов, сообщил госсекретарь США

СТОКГОЛЬМ, 30 мая. /ТАСС/. Западные страны примут в среду, 31 мая, новые меры по ужесточению экспортного контроля в отношении России, касающиеся технологий производства беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в городе Лулео.

"Завтра мы объявим о новых мерах, направленных на ужесточение контроля за экспортом технологий, которые используются в иранских беспилотниках, применяемых для нанесения ударов по украинскому гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, а также на противодействие российской дезинформации с целью защитить правозащитников в интернете", - отметил глава американской дипломатии.

"Работа, проделанная нами за последние два года, в том числе в области экспортного контроля, имеет решающее значение для наших усилий по обеспечению того, чтобы вторжение России на Украину оставалось стратегическим провалом", - утверждал госсекретарь.

Он говорил, что такого рода вопросы будут подниматься во время заседания Совета по торговле и технологиям США и ЕС, которое пройдет в среду в Лулео. "Мы также обсудим наши совместные усилия по борьбе с экономическим принуждением и нерыночной экономической политикой и практикой", - добавил Блинкен.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты отечественного производства. 

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