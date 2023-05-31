Названы причины неудачной посадки японского космического корабля на Луне

Неудачная миссия японского стартапа ispace inc (9348.T) по посадке на Луну Hakuto-R в прошлом месяце была вызвана просчетом высоты, из-за которого у космического корабля закончилось топливо, сообщила компания в пятницу.

Базирующаяся в Токио компания ispace потеряла связь с посадочным модулем Hakuto-R Mission 1 после того, как космический корабль предпринял первую в мире попытку коммерческой мягкой посадки на поверхность Луны.

Происшествие стало последней неудачей в космической программе Японии. Национальному космическому агентству в марте пришлось уничтожить свою новую ракету средней грузоподъемности H3 после того, как она достигла космоса, а ее твердотопливная ракета Epsilon вышла из строя после запуска в октябре.

По словам ispace, для следующих двух миссий будут внесены улучшения.

Основываясь на опыте последних двух миссий очень важно максимально расширить наши знания, чтобы иметь возможность добиться стабильной коммерциализации в будущем — исполнительный директор ispace Такеши Хакамада.

В так же как национальные космические агентства доминировали в космических исследованиях в прошлые десятилетия, многочисленные частные игроки соревнуются в новой космической гонке между Соединенными Штатами и их союзниками против все более амбициозного Китая.

НАСА рассчитывает на SpaceX Илона Маска для доставки многих своих полезных грузов на орбиту, и на прошлой неделе агентство также заключило контракт с командой Blue Origin под руководством Джеффа Безоса.

После запуска посадочного модуля Hakuto-R на борту ракеты SpaceX с большой помпой в декабре, акции ispace дебютировали на Токийской фондовой бирже в апреле. Но на заключительном этапе посадки рано утром 26 апреля ispace потерял связь с кораблем.

Акции ispace выросли до 2373 иен, что более чем в 9 раз превышает их цену IPO, в первые дни после их дебюта. Они упали ниже 800 иен после провала Hakuto-R, но с тех пор восстановились, в последний раз торгуясь на уровне 1748 иен (12,94 доллара).

Фотографии обломков и ударного кратера на месте предполагаемой посадки Hakuto-R были опубликованы на этой неделе НАСА, которое просканировало этот район с помощью своего лунного разведывательного орбитального аппарата.

Расследование ispace показало, что после того, как аппарат пролетел над большим лунным утесом, программный сбой датчика вызвал несоответствие между его фактической и ожидаемой высотой, и после того, как у него закончилось топливо, он падал последние 5 километров (3 мили) пока не достиг поверхности Луны.

Частично мы считаем причиной возникшей неполадки неверные параметры миссии ispace и другие некорректные настройки в программном обеспечении, которое было предоставлено американским разработчиком космического программного обеспечения Draper — Рё Уджие, главный технический директор ispace.

Компания изменила целевое место посадки всего за семь месяцев до попытки приземления, отказавшись от более плоской местности, выбранной в 2021 году для нового места возле утеса, «чтобы максимизировать пользу от миссии», — рассказал Рё Уджии журналистам. Он отказался сообщить, когда конкретно были внесены изменения.

Изменение места посадки определенно повлияло на конечный итог. Возможно, мы могли успешно приземлиться на Луну, если бы не изменили это место посадки, но это всего лишь гипотеза — Рё Уджие.

Вторая космическая миссия запланирована на 2024 год, а еще один посадочный модуль M1 должен нести собственный марсоход компании. С 2025 года компания будет работать с Дрейпером над доставкой полезной нагрузки НАСА на Луну, чтобы к 2040 году построить постоянно укомплектованную лунную колонию.

Алексей Павлов