Названы причины неудачной посадки японского космического корабля на Луне

Неудачная миссия японского стартапа ispace inc (9348.T) по посадке на Луну Hakuto-R в прошлом месяце была вызвана просчетом высоты, из-за которого у космического корабля закончилось топливо, сообщила компания в пятницу.
Базирующаяся в Токио компания ispace потеряла связь с посадочным модулем Hakuto-R Mission 1 после того, как космический корабль предпринял первую в мире попытку коммерческой мягкой посадки на поверхность Луны.
Происшествие стало последней неудачей в космической программе Японии. Национальному космическому агентству в марте пришлось уничтожить свою новую ракету средней грузоподъемности H3 после того, как она достигла космоса, а ее твердотопливная ракета Epsilon вышла из строя после запуска в октябре.
По словам ispace, для следующих двух миссий будут внесены улучшения.
— исполнительный директор ispace Такеши Хакамада.
В так же как национальные космические агентства доминировали в космических исследованиях в прошлые десятилетия, многочисленные частные игроки соревнуются в новой космической гонке между Соединенными Штатами и их союзниками против все более амбициозного Китая.
НАСА рассчитывает на SpaceX Илона Маска для доставки многих своих полезных грузов на орбиту, и на прошлой неделе агентство также заключило контракт с командой Blue Origin под руководством Джеффа Безоса.
После запуска посадочного модуля Hakuto-R на борту ракеты SpaceX с большой помпой в декабре, акции ispace дебютировали на Токийской фондовой бирже в апреле. Но на заключительном этапе посадки рано утром 26 апреля ispace потерял связь с кораблем.
Акции ispace выросли до 2373 иен, что более чем в 9 раз превышает их цену IPO, в первые дни после их дебюта. Они упали ниже 800 иен после провала Hakuto-R, но с тех пор восстановились, в последний раз торгуясь на уровне 1748 иен (12,94 доллара).
Фотографии обломков и ударного кратера на месте предполагаемой посадки Hakuto-R были опубликованы на этой неделе НАСА, которое просканировало этот район с помощью своего лунного разведывательного орбитального аппарата.
Расследование ispace показало, что после того, как аппарат пролетел над большим лунным утесом, программный сбой датчика вызвал несоответствие между его фактической и ожидаемой высотой, и после того, как у него закончилось топливо, он падал последние 5 километров (3 мили) пока не достиг поверхности Луны.
— Рё Уджие, главный технический директор ispace.
Компания изменила целевое место посадки всего за семь месяцев до попытки приземления, отказавшись от более плоской местности, выбранной в 2021 году для нового места возле утеса, «чтобы максимизировать пользу от миссии», — рассказал Рё Уджии журналистам. Он отказался сообщить, когда конкретно были внесены изменения.
— Рё Уджие.
Вторая космическая миссия запланирована на 2024 год, а еще один посадочный модуль M1 должен нести собственный марсоход компании. С 2025 года компания будет работать с Дрейпером над доставкой полезной нагрузки НАСА на Луну, чтобы к 2040 году построить постоянно укомплектованную лунную колонию.
Алексей Павлов