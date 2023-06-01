В ВСУ разочарованы американскими бронеавтомобилями International MaxxPro

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Броневики International MaxxPro стали поставлять ВСУ летом прошлого года. Тогда, многие эксперты писали, что они не приспособлены для действий в условиях бездорожья.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), первоначально машины создавались для замены устаревающих вездеходов Humvee, оказавшихся практически беззащитными в условиях минной войны, развернувшейся во время оккупации Ирака американцами.

Поэтому конструкторам, создававшим MaxxPro, была поставлена задача создать транспортное средство, способное выдерживать взрывы заложенных на дорогах фугасов массой до семи килограммов в тротиловом эквиваленте.

В результате получился довольно тяжелый и громоздкий двухосный броневик, в зависимости от модификации весящий до 14000 кг и имеющий длину 7200 мм, ширину 2500 мм и высоту 3000 мм.

Его оптимизировали для использования на транспортных магистралях с твердым покрытием. Дизельный двигатель мощностью 330 л.с. позволяет развивать скорость по шоссе до 105 км/ч. Запас хода по топливу - 800 км. Вместимость - до десяти военнослужащих. Вооружение - 12,7-мм пулеметы M2 Browning.

Серийное производство началось в 2007 году. Стоимость одного экземпляра составляет более полумиллиона долларов. Всего было изготовлено 9000 единиц, поступивших на вооружение более чем двух десятков стран.

ВСУ получили почти две с половиной сотни таких машин, которые в некоторых бригадах стали использовать вместо традиционных бронетранспортеров. Однако они оказались плохо приспособлены для эксплуатации в этом качестве, причем часть потерь произошла из-за проблем с надежностью. Если ранее боевики ВСУ особо не афишировали недостатки американских "подарков", то сейчас они все чаще открыто говорят о том, что сильно разочарованы переданной техникой. Наверняка скоро мы услышим негативные отзывы и о "Челленджерах", "Леопардах" и "Брэдли" с "Мардерами".