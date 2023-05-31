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Ростех

«Рособоронэкспорт» представит на МВМС-2023 подводный робот-беспилотник

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Клавесин-1РЭ
Автономный необитаемый подводный аппарат «Клавесин-1РЭ».
Источник изображения: Рособоронэкспорт

Компания «Рособоронэкспорт» Госкорпорации Ростех в ходе Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге представит новейший автономный необитаемый подводный аппарат «Клавесин-1РЭ». Такая роботизированная техника будет востребована как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

«Рособоронэкспорт внимательно следит за развитием трендов мирового рынка вооружений. Основные акценты сегодня делаются на беспилотную военную технику, роботизированные комплексы. Использование беспилотных средств и комплексов предполагается во всех средах – на земле, в воздухе, на воде и под водой. Одним из образцов современных высокотехнологичных систем, созданных российским оборонно-промышленным комплексом, стал новейший автономный необитаемый подводный аппарат «Клавесин-1РЭ». Он является полностью российской разработкой и обладает рядом уникальных характеристик, которые дадут ему возможность занять топовые позиции в своем сегменте. Это изделие будет востребовано как в нашей стране, так и у инозаказчиков. Очень скоро, на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, представим подводный беспилотник нашим иностранным партнерам», – заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Автономный необитаемый подводный аппарат «Клавесин-1РЭ» предназначен для выполнения обзорно-поисковых операций, обследования донных объектов на глубинах от 5 до 6000 м при работе в автономном режиме и в режиме коррекции по гидроакустическому каналу связи с борта судна-носителя.

«Клавесин-1РЭ» позволяет проводить обзорно-поисковую съемку дна с помощью гидролокатора и выделять объекты для детального обследования на борту судна-носителя. Он способен детально обследовать объекты с помощью гидролокационных, телевизионных и электромагнитных средств, а также автоматически выделять и отслеживать протяженные объекты с помощью телевизионного и электромагнитного искателей. Кроме того, возможности подводного робота позволяют производить акустическое профилирование грунта и измерять параметры среды во всем диапазоне рабочих глубин погружения и скоростей движения.

Комплекс может работать в любых возможных гидрологических условиях, при волнении моря до 3 баллов и при температуре воды от –4 °С до +35 °С. Спускоподъемные операции с погружаемым в воду оборудованием могут проводиться при ветре до 15 м/с, а хранение и транспортировка комплекса допускается при температурах среды от -50 °С до +70 °С.

«Роботизированный подводный аппарат «Клавесин-1РЭ» по своим характеристикам может эксплуатироваться как в жарких тропических условиях, так и в арктических районах, – добавил Александр Михеев. – «Рособоронэкспорт» готов рассматривать варианты поставки аппарата «Клавесин-1РЭ» в виде финального изделия, а также проведения совместных работ в рамках индустриального сотрудничества в интересах военно-морских сил наших партнеров».

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