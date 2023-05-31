Вездеход, которому нет преград

Арктическая экспедиция геологов, обслуживание нефтепровода в Заполярье, встреча космонавтов в тайге − решение этих задач требует надежного транспорта с высокой проходимостью и вместительностью для перевозки необходимого количества людей и оборудования. Все эти требования учли на Курганмашзаводе холдинга «Высокоточные комплексы», где производится вездеход ТМ-140. Машина уже успешно работает в технологических парках «Газпрома», «Транснефти» РЖД, «Россетей» и других крупных компаний.

Машины для романтиков

В силу специфики российских территорий внедорожная техника здесь была востребована всегда. В послевоенные годы советские конструкторы разработали большое количество снегоболотоходов, часть из которых пошла в серию, часть осталась в виде экспериментальных моделей. Это были по-настоящему оригинальные машины, не заимствовавшие иностранного опыта. Отечественные вездеходы покоряли Сибирь, Дальний Восток, Крайний Север и даже Антарктиду.

Каких только моделей и неординарных решений не предлагали разработчики: амфибии из стеклопластика, шнекоходы на винтах Архимеда, двучленные вездеходы, целые дома на танковой базе. Но в итоге наиболее востребованными были сравнительно небольшие и простые в устройстве и обслуживании гусеничные машины с минимумом комфорта, такие как ГАЗ-71 – самый распространенный советский вездеход.

Несмотря на то что неоткрытых и необжитых земель остается все меньше, современным представителям суровых профессий – геологам, нефтяникам, спасателям – также нужны проходимые машины, выручающие в любых ситуациях. Одним из лучших на сегодняшний день вездеходов в нашей стране является гусеничный плавающий ТМ-140, выпуском которого занимается Курганмашзавод − производитель легендарных боевых машин пехоты.

Многоцелевой и вседорожный

ТМ-140 − многофункциональный снегоболотоход, предназначенный для перевозки вахтовых смен, геологоразведочных партий, аварийных бригад, различных грузов и оборудования, может применяться в условиях полного бездорожья, включая снежную целину, болота и Крайний Север.

Спроектирован вездеход по модульному принципу, что позволяет на одну базу в зависимости от задач устанавливать грузовую платформу, пассажирский модуль, модуль-мастерскую или даже кран-манипулятор.

В кабине ТМ-140 с комфортом разместятся до 7 человек, а сиденья раскладываются в три полноценных спальных места. Уровень шума в кабине вездехода сопоставим с грузовым автомобилем − можно общаться, не повышая голоса, слушать музыку. Для двигателя есть своя отдельная отапливаемая комната, что удобно для обслуживания установки в любых условиях.

Двигатель мощностью 250 л.с. обеспечивает скорость на твердом грунте до 45 км/ч, на плаву – до 5 км/ч, а система предпускового подогрева двигателя позволяет запускать машину даже при –40 °С. Вездеход ТМ-140 преодолевает подъемы крутизной до 30 градусов, запас хода в базовом исполнении − 550 км, с дополнительными топливными баками – до 870 км. Платформа вездехода размером 3,6 на 2,7 м может перевозить до 4 тонн без потери плавучести.

В 2021 году ТМ-140 стал лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» и вошел в «золотую» сотню, а в этом году вездеход Курганмашзавода был испытан на учениях МЧС РФ «Безопасная Арктика – 2023», в ходе которых техника прошла более 1,6 тыс. км. по территории Республики Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого АО. ТМ-140 показал свои возможности по преодолению бездорожья, созданию комфортных условий для работы вахтовых бригад в условиях Крайнего Севера, доказав высокую надежность и простоту в эксплуатации. Курганский вездеход протестировал лично министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков.