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ТАСС

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине

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Флаги Италии и Украины
Флаги Италии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

Перечень поставляемой помощи засекречен

РИМ, 30 мая. /ТАСС/. Италия готовит новый, седьмой, пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает во вторник агентство ANSA, указывая, что этому вопросу было посвящено выступление министра обороны республики Гуидо Крозетто в специальном парламентском комитете по безопасности (Copasir).

Содержание выступления на заседании, которое обычно проходит за закрытыми дверями, не приводится. По принятой практике, перечень поставляемой помощи военного назначения также засекречен.

До сих пор Италия выполняла поставки в соответствии с шестью межведомственными пакетами, последний из которых был одобрен в начале года. С марта 2022 года, когда парламент одобрил соответствующую резолюцию, подтвержденную потом новым созывом в декабре, Италия поставила военное обмундирование, вооружения и прочие материалы в рамках шести соответствующих пакетов помощи на сумму от €1 млрд до €1,5 млрд. Сообщалось, что на Украину доставлен зенитный ракетный комплекс Samp-T совместного итало-французского производства. При этом руководство Италии заявило, что не может участвовать в оснащении Киева истребителями F-16, поскольку не имеет их в распоряжении, но страна может осуществлять подготовку украинских военных. 

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Страны
Италия
Украина
Продукция
F-16
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