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ТАСС

Роскосмос хочет изменить порядок присвоения классов космонавтам на перекрестных полетах

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Космонавт NASA Николь Манн и космонавт Роскосмоса Анна Кикина
Космонавт NASA Николь Манн и космонавт Роскосмоса Анна Кикина.
Источник изображения: Дмитрий Петелин/ Роскосмос/ ТАСС, МКС

Изменение обусловлено тем, что космонавты РФ доставляются на МКС не только на российских, но и на иностранных транспортных пилотируемых кораблях

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Роскосмос планирует оставить за собой право присваивать классы российским космонавтам, даже когда они совершают полеты на иностранных пилотируемых кораблях в рамках перекрестных полетов. Это следует из проекта приказа, опубликованного на федеральном портале проектов правовых актов во вторник.

"Приказываю внести изменение в абзац третий пункта 10 порядка присвоения классов космонавтам Российской Федерации", - говорится в документе.

Как следует из пояснительной записки, проект приказа предусматривает, что вопрос о присвоении класса космонавту всегда будет рассматривать комиссия, формируемая Роскосмосом, а не головной организацией-разработчиком пилотируемого корабля. "Изменение обусловлено тем, что в настоящее время космонавты Российской Федерации доставляются на Международную космическую станцию не только на российских, но и на иностранных транспортных пилотируемых кораблях", - уточняется в записке.

Порядок присвоения космонавтам классов был утвержден в 2019 году бывшим генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. В соответствии с документом, третий класс присваивается космонавту за первый пилотируемый полет, второй - за второй, первый - за третий. Однако там утверждается, что в зависимости от сложности выполненного космонавтом пилотируемого космического полета, его продолжительности, результатов проведенных испытаний или иных обстоятельств решение о присвоении класса может осуществляться без соблюдения такой последовательности.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. 

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