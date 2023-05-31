Испания присоединилась к лунной программе NASA

На третьем этапе миссии Artemis NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов

МАДРИД, 30 мая. /ТАСС/. Испания присоединилась к лунной программе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Artemis. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе кабмина королевства.

Премьер Испании Педро Санчес встретился в Мадриде с главой NASA Биллом Нельсоном, который прибыл в страну для проведения встреч с представителями нового Испанского космического агентства. В сообщении отмечается, что "было подписано присоединение Испании к программе Artemis".

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis. На первом этапе корабль Orion 16 ноября 2022 года стартовал при помощи ракеты Space Launch System (SLS), осуществил полет вокруг Луны и вернулся на Землю 11 декабря того же года. Второй этап предусматривает облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.