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Индийский космический корабль доставили на космодром для запуска к Луне

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Индийская организация космических исследований (ISRO)
Индийская организация космических исследований (ISRO).
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

Индийский космический корабль Chandrayaan-3 доставили в Космический центр имени Сатиша Дхавана для окончательной подготовки к лунной миссии, включающей посадочный модуль и ровер. Об этом со ссылкой на телеканал Wion сообщает ТАСС.

Аппарат перевезли из производственного и конструкторского центра UR Rao в Бангалоре на космодром для заправки топливом и последних проверок. Перевозку осуществляли с помощью специализированного транспортера, который обеспечивал необходимую температуру, давление и влажность, а также защиту от пыли. В ходе транспортировки соблюдали нормы безопасности и секретности.

Отмечается, что в настоящее время в Космическом центре имени Сатиша Дхавана ведут работы по сборке и подготовке к запуску самой тяжелой индийской ракеты-носителя LVM3 (Launch Vehicle Mark-3), которая предназначена для вывода Chandrayaan-3 на околоземную орбиту, откуда корабль начнет движение к Луне.

Ранее в мае Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила о запуске ракеты-носителя Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) с навигационным спутником нового поколения NVS-01.

В феврале стало известно, что ISRO произвела с космодрома на острове Шрихарикота запуск новой ракеты-носителя SSLV (Small Satellite Launch Vehicle) с тремя спутниками.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
ISRO
Проекты
GSLV РН
Луна
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