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Известия.ru

Российские ученые синтезировали бионефть из водорослей и отходов

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Источник изображения: Фото: kantiana.ru

Ученые Балтийского федерального университета имени И. Канта разработали синтез бионефти из морских водорослей и биологических отходов. Об этом во вторник, 30 мая, сообщила пресс-служба учебного заведения.

«Источником биомассы в нашей технологии служат крупные водоросли, избыточный ил, осадки сточных вод и древесные отходы», — рассказала «РИА Новости» научный сотрудник Института живых систем БФУ Юлия Куликова.

Отмечается, что при этом процессе создается разрыв связей в крупных органических молекулах, за чем следует формирование нефтеподобных веществ. По словам ученых, похожие условия в среде древних океанов были причиной синтеза природного ресурса.

Куликова также отметила, что разработанный синтез сможет обеспечить утилизацию органических отходов, снижение выбросов парниковых газов, а также заменить часть ископаемой нефти биосырьем.

Исследователи также рассказали, что в настоящее время работают над тем, чтобы снизить энергоемкость процесса и повысить выход ресурса, а также они совершенствуют адаптацию технологии для других видов отходов.

В апреле ученые «Роснефти» доказали факт миграции углеводородов на сверхдальние расстояния на примере нефтяных месторождений Западной Сибири. Отмечалось, что до настоящего времени максимальными в мировой и отечественной практике геологоразведки считались значения в 50–70 км.

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Страны
Россия
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