За 15 месяцев «Тор-М2» зачистил небо СВО от турецких «Байрактаров»

По сводкам Минобороны РФ, которые ежедневно прирастают десятками уничтоженных самолетов, вертолетов, ракет и ударных беспилотников противника, за время спецоперации наши зенитчики и авиаторы уничтожили свыше 660 самолетов и вертолетов и более 4300 БПЛА.

Какая доля в этой статистике приходится на заслуги «Торов» сказать сложно, но то, что значительную часть воздушных угроз врага отразило именно это грозное оружие - факт очевидный.

«Тор-М2» способен обнаруживать сразу четыре десятка летательных аппаратов на расстоянии свыше 30 км от позиционного района.

Поражение целей может совершаться в движении, а для стрельбы с места требуется несколько минут для развёртывания антенны и подготовки ракетного пуска.

В свою очередь, высокая маневренность этих машин позволяет незамедлительно менять позиции после выполнения боевой задачи, что делает «Тор» практически неуязвимым для контрбатарейщиков противника.

Минобороны РФ достаточно часто публикует кадры работы «Торов» в зоне СВО. Самыми запоминающимися стали репортажи о боевом применении ЗРК военнослужащими Южного и Восточного военных округов, где зенитчики продемонстрировали блестящие навыки по прикрытию наземных подразделений, уничтожения разведывательных и ударных беспилотников различного типа.

А в августе прошлого года один из расчетов ЗРК подразделения Западного военного округа сбил баллистическую ракету «Точка-У», летевшую в сторону российской границы. Не трудно догадаться, сколько жизней мирных россиян спасли зенитчики: если бы ракету прозевали, жертвы могли бы исчисляться десятками.

Примечательно, что «Тор» поразил украинскую ракету с первого выстрела, хотя ее скорость была почти вдвое выше предела технических возможностей комплекса.

А еще, в историю современной войны «Тор-М2» войдет под легендарным позывным «убийца Байрактаров». Широко разрекламированные иностранцами БПЛА уже в первые месяцы СВО практически перестали появляться в украинском небе.

Всего за несколько дней наши ЗРК уничтожили все количество «Байрактаров», о поставках которых Киев говорил публично. А после того, как под огнем «Торов» начали гореть турецкие беспилотники-призраки, их поставки постепенно сошли на нет.

ЗРК «Тор-М2» на СВО. Источник: https://kupol.ru/

Напомним, что в арсенал «Тор-М2» входят 16 зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М338К дальностью до 16 км.

Оборудование комплекса, состоящее из радиолокационного радара, станции обнаружения целей сантиметрового диапазона и другой аппаратуры, позволяет автоматически определять и захватывать наиболее опасные цели, в том числе отражать массированные налеты ударных летательных аппаратов в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия.

Самое последнее, бесценное достижение конструкторов ижевского «Купола» в том, что практически мгновенно они научили свои машины эффективно уничтожать ракеты американского ЗРК HIMARS.

Дальше, обещают разработчики, будет большее, в том числе следует ожидать дальнейшего расширения сектора одновременного обстрела целей, роста числа целевых и ракетных каналов, возможно расширение номенклатуры зенитных ракет.