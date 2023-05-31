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За 15 месяцев «Тор-М2» зачистил небо СВО от турецких «Байрактаров»

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Тор-М2
ЗРК «Тор-М2» на СВО.
Источник изображения: https://kupol.ru/

По сводкам Минобороны РФ, которые ежедневно прирастают десятками уничтоженных самолетов, вертолетов, ракет и ударных беспилотников противника, за время спецоперации наши зенитчики и авиаторы уничтожили свыше 660 самолетов и вертолетов и более 4300 БПЛА.


Какая доля в этой статистике приходится на заслуги «Торов» сказать сложно, но то, что значительную часть воздушных угроз врага отразило именно это грозное оружие - факт очевидный.


«Тор-М2» способен обнаруживать сразу четыре десятка летательных аппаратов на расстоянии свыше 30 км от позиционного района.


Поражение целей может совершаться в движении, а для стрельбы с места требуется несколько минут для развёртывания антенны и подготовки ракетного пуска.


В свою очередь, высокая маневренность этих машин позволяет незамедлительно менять позиции после выполнения боевой задачи, что делает «Тор» практически неуязвимым для контрбатарейщиков противника.


Минобороны РФ достаточно часто публикует кадры работы «Торов» в зоне СВО. Самыми запоминающимися стали репортажи о боевом применении ЗРК военнослужащими Южного и Восточного военных округов, где зенитчики продемонстрировали блестящие навыки по прикрытию наземных подразделений, уничтожения разведывательных и ударных беспилотников различного типа.


А в августе прошлого года один из расчетов ЗРК подразделения Западного военного округа сбил баллистическую ракету «Точка-У», летевшую в сторону российской границы. Не трудно догадаться, сколько жизней мирных россиян спасли зенитчики: если бы ракету прозевали, жертвы могли бы исчисляться десятками.


Примечательно, что «Тор» поразил украинскую ракету с первого выстрела, хотя ее скорость была почти вдвое выше предела технических возможностей комплекса.


А еще, в историю современной войны «Тор-М2» войдет под легендарным позывным «убийца Байрактаров». Широко разрекламированные иностранцами БПЛА уже в первые месяцы СВО практически перестали появляться в украинском небе.


Всего за несколько дней наши ЗРК уничтожили все количество «Байрактаров», о поставках которых Киев говорил публично. А после того, как под огнем «Торов» начали гореть турецкие беспилотники-призраки, их поставки постепенно сошли на нет.


ЗРК «Тор-М2» на СВО.
Источник: https://kupol.ru/

Напомним, что в арсенал «Тор-М2» входят 16 зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М338К дальностью до 16 км.


Оборудование комплекса, состоящее из радиолокационного радара, станции обнаружения целей сантиметрового диапазона и другой аппаратуры, позволяет автоматически определять и захватывать наиболее опасные цели, в том числе отражать массированные налеты ударных летательных аппаратов в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия.


Самое последнее, бесценное достижение конструкторов ижевского «Купола» в том, что практически мгновенно они научили свои машины эффективно уничтожать ракеты американского ЗРК HIMARS.


Дальше, обещают разработчики, будет большее, в том числе следует ожидать дальнейшего расширения сектора одновременного обстрела целей, роста числа целевых и ракетных каналов, возможно расширение номенклатуры зенитных ракет.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Tор-М2
Точка-У
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
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