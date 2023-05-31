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ТАСС

Минобороны уделит большое внимание совместным учениям с миротворцами ОДКБ

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Флаги стран-участников ОДКБ
Флаги стран-участников ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

По словам министра обороны, выполнение спланированных мероприятий позволит обеспечить требуемый уровень готовности армии и флота

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Большое внимание в период летнего обучения Вооруженных сил РФ будет уделено совместным учениям с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"1 июня в вооруженных силах начинается летний период обучения <…>. Большое внимание будет уделено совместному учению с миротворческими силами ОДКБ, совместному антитеррористическому учению в рамках "СМОА плюс", - сказал он на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве.

По словам министра обороны, выполнение спланированных мероприятий позволит обеспечить требуемый уровень готовности армии и флота, выполнение задач по защите национальных интересов и эффективно реагировать на изменения военно-политической обстановки. 

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