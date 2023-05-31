Украинский парламент принял законопроекты для поддержки производства беспилотников

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Верховная рада Украины приняла два законопроекта, направленных на поддержку украинских производителей беспилотников. Согласно принятым законопроектам, предполагается отменить на время действия военного положения в стране уплату НДС и ввозной пошлины, чтобы создать условия для производства на Украине беспилотных систем.

Специальные условия касаются комплектующих для беспилотников - материалов, узлов, а также агрегатов оборудования, которые ввозят предприятия для собственного производства и ремонта беспилотников. После беспошлинного ввоза товаров предприятия будут обязаны предоставить отчет об их целевом использовании.

Ранее украинское правительство приняло постановление, предусматривающее комплекс мер, направленных на ускорение производства беспилотников на Украине, а также на создание условий развития украинского военно-промышленного комплекса.

Кроме того, для стимулирования развития беспилотных систем на Украине и привлечения к их производству большего количества компаний, власти страны подняли до 25% разрешенную долю общей прибыли для предприятий. Ранее разрешенная прибыль на иностранные комплектующие находилась на уровне 1%, а на собственные товары и услуги – 30%. Такая регуляция сдерживала развитие украинских производителей, стимулировала их к переезду за границу или манипуляциям с документами.

Таким образом украинское руководство рассчитывает простимулировать производителей беспилотников к более активному развитию собственных производственных мощностей.