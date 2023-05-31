В СФ предложили оснащать БПЛА аппаратурой навигации для мониторинга полетов

В СФ предложили оснащать БПЛА аппаратурой спутниковой навигации для мониторинга полетов

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Сенаторы предлагают Минтрансу совместно с АО "ГЛОНАСС" рассмотреть возможность оборудования беспилотников системами спутниковой навигации для мониторинга их полетов, говорится в рекомендация секции Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.

"Рекомендовать министерству транспорта совместно с АО "ГЛОНАСС" рассмотреть целесообразность и возможность использования применения ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" в целях мониторинга полетов беспилотного воздушного судна для определения и передачи информации о местоположении воздушного судна", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

В целях оптимизации ограничений и разработки механизма защиты от противоправного использования беспилотных авиационных систем (БАС) предлагается проработать вопросы установления законодательных требований по оснащению беспилотных гражданских воздушных судов аппаратурой спутниковой навигации, имеющей функциональные возможности по определению и передаче информации о местоположении воздушного судна.

Кроме того, сенаторы предлагают обсудить вопросы законодательного обеспечения требований о предоставлении при учете и регистрации беспилотных воздушных судов "сведений об уникальном идентификаторе (ID) БПЛА и сведений об установленной аппаратуре спутниковой навигации (производитель, IMEI)".

Минтрансу совместно с Минцифры предлагается рассмотреть возможность "создания единой цифровой платформы, которая будет в себя включать функции: оперативного согласования плана полета и получения разрешений на полет беспилотными воздушными судами, обеспечит взаимодействие и контроль соблюдения ограничений на полет и отправку автоматических уведомлений эксплуатантам БВС (беспилотное воздушное судно) и заинтересованным организациям, позволит накопить статистику полетов БВС для последующего использования".

Также сенаторы рекомендуют Минтрансу разработать концепцию кадрового обеспечения беспилотных авиационных систем на основе гармонизации требований профессиональных и образовательных стандартов с возможностью реализации индивидуальных траекторий обучения.

Речь идет о беспилотниках с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов.