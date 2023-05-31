Литва готовится отправить Украине очередную партию антидроновых ружей EDM4S Skysweeper

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Литва готовит новый пакет военной помощи Украине, отправлена она будет Киеву в ближайшее время. Об сообщает пресс-служба Минобороны республики со ссылкой на главу военного ведомства Арвидаса Анушаускаса.

Литва пообещала поставить Украине боеприпасы, рационы питания, оборудование для противодействия беспилотникам и другие материалы, какие не сообщается. Известно, что в качестве оборудования для борьбы с беспилотниками Вильнюс отправляет Киеву антидроновые ружья EDM4S Skysweeper, количество не указано.

Данные ружья для ВСУ новинкой не являются, Украина дважды получала их от Литвы, сначала закупала 37 единиц доработанного для украинской армии комплекса, получившего название EDM4S-UA. Затем, уже после начала СВО, Литва поставила Украине еще 110, или около того, антидроновых ружей этой марки.

Комплекс EDM4S является специализированным средством радиоэлектронной борьбы, предназначенным для вывода из строя, в основном, коммерческих БЛА мультироторного типа. Построен он на основе копии немецкой винтовки G36. В конструкции использована незначительно переделанная ствольная коробка со штатной рукояткой управления огнем, прикладом и ручкой для переноски. Внутри и снаружи коробки помещаются новые радиотехнические агрегаты, спереди установлены четыре радиопрозрачных кожуха разной формы, внутри которых находятся направленные антенны, аккумулятор крепится сбоку.

Вес ружья 5,5 кг, радиус действия заявлен в 3 км. В январе этого года бойцы ЧВК "Вагнер" обнаружили такой абсолютно новый комплекс на позициях ВСУ в Соледаре, откуда сбежали украинские военные.