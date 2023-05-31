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Военное обозрение

После атаки беспилотников на Москву экс-глава «Роскосмоса» призвал отключить на территории РФ навигационную систему GPS

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Источник изображения: topwar.ru

После сегодняшней атаки беспилотников на Москву, в столице начали глушить сигналы спутниковой навигации Navstar GPS (Global Positioning System), которую вражеские БПЛА использовали для наведения на цели. Данная система глобального позиционирования разработана, реализована и эксплуатируется Минобороны США, но доступна и для гражданского применения по всему миру.

Первыми на проблемы с работой GPS начали жаловаться столичные таксисты и другие водители. Ситуацию прокомментировал бывший гендиректор ГК «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, который после ухода из госкорпорации создал и возглавил Военно-технический центр специального назначения «Царские волки». По его мнению, хороший таксист должен ориентироваться в Москве и без использования GPS-навигатора. Тем, кто без помощи системы спутникового позиционирования обойтись не может, Рогозин посоветовал пользоваться картами.

Хороший таксист Москву должен знать наизусть и не по GPS. Переживут. Пусть матчасть и карты учат, если хотят работать

— написал глава экспертной группы,находящийся, как он заявляет, в зоне СВО, в своем телеграм-канале.

Более того, считает Рогозин, необходимо принять на государственном уровне решение о полной блокировке и отключении оборудования системы GPS на всей территории России. Взамен экс-глава «Роскосмоса» предложил всем пользоваться отечественной спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, сигналы которой также доступны по всему миру и могут приниматься на любом смартфоне или автомобильном навигаторе. Рогозин выразил недоумение, что о необходимости отказа от использования американской спутниковой системы, да еще находящейся в ведении Пентагона, в РФ приходится «напоминать спустя 15 месяцев после начала СВО».

Российская система ГЛОНАСС изначально имела военное назначение, ее развертывание началось одновременно с системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в 1982 году. В отличие от американских, орбитальные спутники ГЛОНАСС во время движения не синхронизируются с вращением Земли, что обеспечивает им дополнительную стабильность и не требует корректировок полета в течение всего срока эксплуатации.

Большинство компаний, выпускающих смартфоны и другие навигационные устройства, производят чипы, принимающие сигналы Navstar, ГЛОНАСС, а также сигналы других навигационных систем. К середине октября 2020 года около 30 процентов автомобилей в России были подключены к системам ЭРА-ГЛОНАСС.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

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Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
GPS
БПЛА
ГЛОНАСС
СПРН
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