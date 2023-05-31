Глава МО Украины призвал ФРГ поставить Киеву крылатые ракеты скорее

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Берлин поставить Киеву крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 км. Об этом он заявил в вышедшем 30 мая интервью немецкой медиагруппе Funke.

По словам главы минобороны Украины, количество ракет, которое будет поставлено стране, зависит от возможностей Германии.

«Нам нужны «Таурус», — передает слова министра ТАСС со ссылкой на Funke.

Резников подчеркнул, что в июле прошлого года Украина получила реактивные системы залпового огня HIMARS из США, Mars из Германии и LRU из Франции.

«Теперь мы ждем Taurus из Германии и SCALP из Франции», — заявил Резников.

Однако, по его словам, правительство ФРГ пока не приняло решения о поставках Taurus Киеву, однако этот процесс идет. При этом Резников отметил, что, если на складах бундесвера нет этого оружия, правительство Германии должно поручить промышленности производить крылатые ракеты, потому что Taurus нужны Украине прямо сейчас.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 26 мая со ссылкой на минобороны ФРГ сообщила, что Украина официально запросила у ФРГ дальнобойные крылатые ракеты Taurus. FAZ также подчеркнула, что Taurus могут подойти к истребителям F-16, которые Украина может получить от Запада.

Немецкий депутат Родерих Кизеветтер 23 мая призвал власти ФРГ передать Украине ракеты Taurus. По его словам, страны-союзники должны пойти ва-банк и передать Киеву всё оружие, которое будет использовано в общевойсковых боях.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Запад продолжит поставлять Украине оружие и после урегулирования конфликта.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.