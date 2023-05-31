Войти
Известия.ru

Глава МО Украины призвал ФРГ поставить Киеву крылатые ракеты скорее

204
0
0
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Берлин поставить Киеву крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 км. Об этом он заявил в вышедшем 30 мая интервью немецкой медиагруппе Funke.

По словам главы минобороны Украины, количество ракет, которое будет поставлено стране, зависит от возможностей Германии.

«Нам нужны «Таурус», — передает слова министра ТАСС со ссылкой на Funke.

Резников подчеркнул, что в июле прошлого года Украина получила реактивные системы залпового огня HIMARS из США, Mars из Германии и LRU из Франции.

«Теперь мы ждем Taurus из Германии и SCALP из Франции», — заявил Резников.

Однако, по его словам, правительство ФРГ пока не приняло решения о поставках Taurus Киеву, однако этот процесс идет. При этом Резников отметил, что, если на складах бундесвера нет этого оружия, правительство Германии должно поручить промышленности производить крылатые ракеты, потому что Taurus нужны Украине прямо сейчас.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 26 мая со ссылкой на минобороны ФРГ сообщила, что Украина официально запросила у ФРГ дальнобойные крылатые ракеты Taurus. FAZ также подчеркнула, что Taurus могут подойти к истребителям F-16, которые Украина может получить от Запада.

Немецкий депутат Родерих Кизеветтер 23 мая призвал власти ФРГ передать Украине ракеты Taurus. По его словам, страны-союзники должны пойти ва-банк и передать Киеву всё оружие, которое будет использовано в общевойсковых боях.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Запад продолжит поставлять Украине оружие и после урегулирования конфликта.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
F-16
HIMARS
SCALP
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
27.02.2023
В украинском конфликте время работает на Москву. И Киев этому помогает
17.02.2023
«Когда закончится война на Украине?»
10.02.2023
Западные танки пересекли красные линии, но Киеву рано радоваться
07.11.2022
НАТО подкачалось: какие силы нарастил альянс у границ России и Белоруссии
31.08.2022
США придется заплатить высокую цену за победу Украины
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 03:29
  • 50291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 23:22
  • 3
Шапкозакидательство и завет адмирала Макарова
  • 30.05 22:48
  • 7
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 30.05 20:13
  • 14
"Призывы раздать населению оружие - из ряда вон. За такое по губам бьют"
  • 30.05 19:49
  • 2
Рогозин: ВСУ вновь применили химоружие при обстреле позиций РФ на запорожском направлении
  • 30.05 19:46
  • 1
В ДНР заявили, что средства ПВО РФ стали эффективнее уничтожать ракеты Storm Shadow
  • 30.05 19:41
  • 88
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.05 16:05
  • 203
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 30.05 14:30
  • 1
"Скоро все всё увидят". Буданов снова грозит РФ ответом на ракетные удары
  • 30.05 14:30
  • 3
"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО
  • 30.05 13:16
  • 20
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 30.05 11:17
  • 0
Развязанная против России прокси-война несёт риск применения оружия массового поражения
  • 30.05 09:39
  • 1
Линдси Грэм заявил, что рад реакции в России на его высказывания
  • 30.05 09:27
  • 1
Лавров: Дания и Нидерланды хотят тренировать пилотов Украины, чтобы понравиться гегемону
  • 29.05 23:16
  • 34
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A