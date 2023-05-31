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ТАСС

Дума уточнила во II чтении полномочия Роскосмоса по финансированию подготовки космонавтов

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Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

Речь, в частности, идет о порядке отбора и подготовки кандидатов в космонавты, космонавтов и формировании экипажей пилотируемых космических объектов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, уточняющий полномочия госкорпорации "Роскосмос" по установлению порядка отбора и подготовки кандидатов в космонавты, космонавтов, формирования экипажей пилотируемых космических объектов, а также по финансированию соответствующих мероприятий. Документ инициирован правительством РФ.

Кроме того, законопроектом уточняются полномочия Роскосмоса в части порядка утверждения программы полета, организации и проведения послеполетных мероприятий, медицинского освидетельствования, медицинского обеспечения и реабилитации космонавтов после выполнения космических полетов, а также порядка формирования отряда космонавтов и обеспечения его деятельности, в том числе использования государственной авиации, создания, поддержания и развития средств подготовки космонавтов.

Сейчас в законодательстве отсутствует прямое указание на то, что работы по подготовке космонавтов, организации и проведению послеполетных мероприятий выполняются учреждением госкорпорации "Роскосмос" за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, говорится в пояснительной записке. Кроме того, в федеральных законах отсутствует прямое указание на порядок финансирования деятельности по отбору и подготовке космонавтов из федерального бюджета.

Законопроект определяет, что финансирование мероприятий по отбору граждан РФ для подготовки к космическим полетам осуществляется за счет бюджетных средств и проводится федеральным государственным бюджетным учреждением, подведомственным Роскосмосу. Таким учреждением в соответствии с распоряжением правительства РФ является ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".

В случае принятия документ вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу. 

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Страны
Россия
Компании
КнААЗ Гагарина
Роскосмос
ЦПК Гагарина
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