Американский генерал заявил о готовности сражаться с Россией в космосе

Бригадный генерал Морхаус: США готовы сражаться с Россией и Китаем в космосе "уже сегодня"

США готовы сражаться с Россией и Китаем в космосе "уже сегодня вечером", пишет The Guardian. Соответствующие технологии Вашингтон разрабатывает ради сдерживания, утверждает генерал Морхаус из американского Космического командования.

По словам высокопоставленного военного чиновника, Соединенные Штаты готовы к конфликту в космосе, поскольку они уже разработали противоспутниковые технологии для противостояния угрозам, исходящим от таких "ведущих себя провокационно" стран, как Россия и Китай.

Бригадный генерал Джесси Морхаус (Jesse Morehouse) из Космического командования США – подразделения вооруженных сил, которое отвечает за проведение космических операций, – заявил, что действия России и стремление Китая уже к середине столетия стать доминирующей космической державой не оставили Соединенным Штатам "иного выбора", кроме как готовиться к орбитальным столкновениям.

"Соединенные Штаты Америки готовы сражаться в космосе уже сегодня вечером, если потребуется, – заявил генерал Морхаус на брифинге в американском посольстве в Лондоне. – Если кто-то будет угрожать Соединенным Штатам или любым нашим интересам, включая интересы наших союзников и партнеров, с которыми у нас есть соглашения о взаимной поддержке в области обороны, мы готовы сражаться уже сегодня вечером".

Спутники служат основой многих сфер современной жизни, от банковских систем до прогнозирования погоды, а также играют решающую роль в процессе осуществления военных операций, поскольку они обеспечивают сбор разведывательных данных, связь, навигацию и наведение. Но чрезмерная зависимость от спутников означает, что любая атака на орбитальные объекты страны может иметь далеко идущие последствия.

Четыре страны, а именно: Китай, Соединенные Штаты, Индия и Россия, уже протестировали противоспутниковые средства, уничтожив собственные спутники ракетами с земли. Но подобные демонстрации – Соединенные Штаты в одностороннем порядке запретили их в прошлом году – приводят к образованию огромных облаков космического мусора, которые превращаются в угрозу для других спутников на много десятилетий вперед.

Когда в 2021 году Россия сбила один из своих спутников, тот взрыв стал причиной появления на орбите более чем 1500 отслеживаемых обломков. "Когда вы создаете такое облако обломков и оно остается на орбите на много десятилетий, это почти как взрыв ядерного оружия на вашем собственном заднем дворе, – сказал Морхаус. – Вам тоже придется за это расплачиваться".

По словам Морхауса, в условиях новой космической гонки Соединенные Штаты продолжат разрабатывать противоспутниковые технологии "не потому, что мы хотим сражаться уже сегодня вечером, а потому, что это лучший способ предотвратить начало конфликта". Он добавил, что Америка будет делать это, "не проводя безответственных испытаний".

Россия и Китай работают над созданием космических аппаратов, способных выполнять противоспутниковые операции. В 2020 году Вашингтон обвинил Москву в запуске снаряда с одного из двух спутников, которые следовали за американским спутником-шпионом.

Тем временем Китай запустил спутник с роботизированной рукой, способной захватывать другие спутники, и разработал способ размещения взрывчатки в соплах двигателей аппаратов противника. Взрывчатые вещества сконструированы таким образом, чтобы оставаться незаметными в течение длительного времени, а момент их детонации напоминает безобидную неисправность двигателя.

Помимо оружия, которое захватывает цели, врезается или сбивает их, существуют и другие подходы, которые позволяют глушить спутниковое вещание или повреждать оборудование с помощью лазеров, химических аэрозолей или мощных микроволн.

"У нас есть целый ряд средств, которые мы можем задействовать. Мы продолжим разрабатывать технологии, которые позволят нам сохранять надежный потенциал сдерживания, – сказал Морхаус. – Возможно ли разработать средство, которое будет очень хорошо противодействовать спутникам, и подтвердить, что оно работает, не создавая при этом облако мусора на орбите каждый раз, когда вы это делаете? Несомненно".

После начала российской специальной военной операции на Украине Москва пригрозила ударами по западным коммерческим спутникам, если она сочтет, что их задействуют в военных целях. Илон Маск согласился отправить Киеву спутники Starlink, которые быстро стали играть решающую роль в операциях ВСУ. Но в феврале Starlink заявила, что не допустит применения своих спутников для управления украинскими беспилотниками. В компании заявили, что никогда не рассчитывали на использование своих технологий "в наступательных целях".

По словам Морхауса, одним из уроков украинского конфликта стало то, насколько устойчивой оказалась Starlink. Эта коммуникационная сеть включает в себя тысячи небольших спутников на низкой околоземной орбите, которые легко заменить и обновить для противодействия встречающимся угрозам. "России нет смысла даже пытаться сбить один из них, потому что их тысячи, и у русских попросту нет тысяч противоспутниковых ракет", – сказал он.

"Конечно, у украинцев нет собственных космических военных средств, которые можно было бы атаковать. Но русские очень агрессивно пытаются нейтрализовать различные коммерческие сервисы. В будущем, с моей точки зрения, это станет неотъемлемой частью любого вооруженного конфликта. Спутниковая связь становится все более распространенной в вооруженных силах многих стран, и поэтому противодействие ей – это то, в чем заинтересованы многие", – добавил американский генерал.

Автор статьи: Иэн Сэмпл (Ian Sample)