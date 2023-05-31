Британская разведка: Российский Генштаб использует возможности авиации ВКС РФ всего лишь на 5%

Источник изображения: topwar.ru

Российская армия готова к отражению украинского контрнаступления, командование российской группировки сосредотачивает на линии соприкосновения значительные силы, в тыловых районах размещены резервы, готовые выдвинутся на передовую. Касается это и боевой авиации, применение которой на фронте в последне время минимально. Об этом сообщает британская разведка.

Россия обладает мощным авиационной группировкой, но использует ее возможности только на 5%, к такому выводу пришли аналитики британской разведки, изучив данные применения российской авиации за последнее время. По мнению британцев, российский Генштаб готовится к украинскому контрнаступлению, планируя массовое применение самолетов и вертолетов. Информацию об этом они уже передали в Генштаб ВСУ и офис Зеленского.

MI-6 передали разведданные в Офис Президента и Генштаб, что российский Генштаб использует возможности ВКС всего на 5%, накапливая силы к украинскому контрнаступлению

- пишут украинские ресурсы.

По данным британской разведки, за последний год количество российских современных истребителей у линии соприкосновения увеличилось на 20%, а ударных вертолетов - на 15%. При этом вся эта техника находится на аэродромах в ожидании команды, лишь незначительная часть продолжает боевые вылеты.

Между тем в Киеве все продолжают оттягивать начало наступательной операции. По последним данным, Зеленский хотел приурочить наступление к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе, но как-то "засомневался". По срокам сейчас никакой информации нет, но в Киеве понимают, что в случае неудачи может посыпаться весь фронт.