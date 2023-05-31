Войти
РИА Новости

Шойгу сообщил об ударе по ЗРК Patriot в Киеве

228
0
0
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army

Шойгу: ВС России уничтожили американский ЗРК Patriot в Киеве

МОСКВА, 30 мая/ Радио Sputnik. Российские войска уничтожили американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Во вторник он провел селекторное совещание с руководящим составом ВС РФ.

"За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве", – цитирует Шойгу РИА Новости.

В сообщении не уточняется, идет ли речь о еще одном ЗРК Patriot или о том, который был поражен ранее.

В середине мая источник рассказал РИА Новости, что Patriot был уничтожен в Киеве "Кинжалами", выпущенными с борта истребителя МиГ-31К из воздушной засады.

Телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США в свою очередь сообщал о полученных американским ЗРК повреждениях. Позднее он добавил, что комплекс получил "минимальные" повреждения и способен продолжать работу.

В Киеве со своей стороны утверждали, что система Patriot, которая, по разным данным, была уничтожена или повреждена в результате ракетного удара, остается на боевом дежурстве, и она "в рабочем состоянии".

Радио Sputnik также сообщило, что американцы помогли починить поврежденную в украинской столице систему Patriot.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
МиГ-31
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
01.04.2022
Аргумент быстрее звука
22.12.2021
Гарантии безопасности и самая современная ядерная триада. Итоги коллегии Минобороны
16.09.2020
Российские истребители сопроводили самолет ВВС США над Беринговым и Охотским морями
16.09.2020
Бомбардировщики ВВС США пролетели над Беринговым и Охотским морями
17.03.2020
Использование ударных дронов в Идлибе: какие выводы может сделать Россия
11.04.2019
Жэньминь жибао (Китай): военные игры между США и Россией приковали внимание всего мира
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 03:29
  • 50291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 23:22
  • 3
Шапкозакидательство и завет адмирала Макарова
  • 30.05 22:48
  • 7
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 30.05 20:13
  • 14
"Призывы раздать населению оружие - из ряда вон. За такое по губам бьют"
  • 30.05 19:49
  • 2
Рогозин: ВСУ вновь применили химоружие при обстреле позиций РФ на запорожском направлении
  • 30.05 19:46
  • 1
В ДНР заявили, что средства ПВО РФ стали эффективнее уничтожать ракеты Storm Shadow
  • 30.05 19:41
  • 88
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.05 16:05
  • 203
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 30.05 14:30
  • 1
"Скоро все всё увидят". Буданов снова грозит РФ ответом на ракетные удары
  • 30.05 14:30
  • 3
"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО
  • 30.05 13:16
  • 20
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 30.05 11:17
  • 0
Развязанная против России прокси-война несёт риск применения оружия массового поражения
  • 30.05 09:39
  • 1
Линдси Грэм заявил, что рад реакции в России на его высказывания
  • 30.05 09:27
  • 1
Лавров: Дания и Нидерланды хотят тренировать пилотов Украины, чтобы понравиться гегемону
  • 29.05 23:16
  • 34
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A