Шойгу сообщил об ударе по ЗРК Patriot в Киеве

Шойгу: ВС России уничтожили американский ЗРК Patriot в Киеве

МОСКВА, 30 мая/ Радио Sputnik. Российские войска уничтожили американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Во вторник он провел селекторное совещание с руководящим составом ВС РФ.

"За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве", – цитирует Шойгу РИА Новости.

В сообщении не уточняется, идет ли речь о еще одном ЗРК Patriot или о том, который был поражен ранее.

В середине мая источник рассказал РИА Новости, что Patriot был уничтожен в Киеве "Кинжалами", выпущенными с борта истребителя МиГ-31К из воздушной засады.

Телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США в свою очередь сообщал о полученных американским ЗРК повреждениях. Позднее он добавил, что комплекс получил "минимальные" повреждения и способен продолжать работу.

В Киеве со своей стороны утверждали, что система Patriot, которая, по разным данным, была уничтожена или повреждена в результате ракетного удара, остается на боевом дежурстве, и она "в рабочем состоянии".

Радио Sputnik также сообщило, что американцы помогли починить поврежденную в украинской столице систему Patriot.