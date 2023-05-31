Шойгу: в ВКС практически полностью исключили аварийность по вине человека

Шойгу: в ВКС России удалось практически полностью исключить аварийность по вине человека

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В ВКС России в 2023 году удалось практически полностью исключить аварийность по причине человеческого фактора, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

"В ходе специальной военной операции совершенствуются способы применения авиации. Осваиваются новая техника и средства поражения. Часто меняющаяся обстановка и использование противником различных видов вооружений западного производства требуют от нас оперативного реагирования на возникающие угрозы", - сказал Шойгу.

По его словам, в связи с этим применяются новые подходы к подготовке авиационного персонала, в учебный процесс внедряется полученный боевой опыт, совершенствуются критерии оценки мероприятий боевой подготовки и безопасности полетов.

"Проводимые мероприятия позволили в первом полугодии текущего года практически исключить аварийность по причине так называемого человеческого фактора. Продолжается работа по вводу в строй инновационной системы сбора, обработки и доведения информации об авиационных событиях", - добавил Шойгу.

Он сообщил, что в ближайшее время планируется подключить к системе федеральные органы исполнительной власти, имеющие в эксплуатации государственные воздушные суда.