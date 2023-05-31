Войти
ТАСС

Шойгу: ВС РФ совершенствуют применение авиации в ходе СВО

198
0
0
Наземный персонал встречает вертолет Ка-52 ВС РФ после боевого вылета в зоне проведения СВО
Наземный персонал встречает вертолет Ка-52 ВС РФ после боевого вылета в зоне проведения СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

По словам министра обороны, часто меняющаяся обстановка и использование противником различных видов вооружений западного производства требуют оперативного реагирования на возникающие угрозы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ совершенствуют способы применения авиации в ходе специальной военной операции, оперативно реагируя на возникающие угрозы.

Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В ходе специальной военной операции совершенствуются способы применения авиации. Осваиваются новая техника и средства поражения. Часто меняющаяся обстановка и использование противником различных видов вооружений западного производства требуют от нас оперативного реагирования на возникающие угрозы. В связи с этим мы задействуем новые подходы к подготовке авиационного персонала, внедряем в учебный процесс полученный боевой опыт, совершенствуем критерии оценки мероприятий боевой подготовки и безопасности полетов", - сказал он на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
02.11.2022
В Национальном центре управления обороной прошло селекторное совещание с участием министра обороны РФ
05.08.2020
Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
18.03.2019
Военные учебные центры создадут в 93 вузах России
21.03.2018
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
02.09.2015
Шойгу: современная учебно-материальная база создана для московских суворовцев
16.04.2014
Остров ударных вертолетов
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 03:29
  • 50291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 23:22
  • 3
Шапкозакидательство и завет адмирала Макарова
  • 30.05 22:48
  • 7
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 30.05 20:13
  • 14
"Призывы раздать населению оружие - из ряда вон. За такое по губам бьют"
  • 30.05 19:49
  • 2
Рогозин: ВСУ вновь применили химоружие при обстреле позиций РФ на запорожском направлении
  • 30.05 19:46
  • 1
В ДНР заявили, что средства ПВО РФ стали эффективнее уничтожать ракеты Storm Shadow
  • 30.05 19:41
  • 88
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.05 16:05
  • 203
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 30.05 14:30
  • 1
"Скоро все всё увидят". Буданов снова грозит РФ ответом на ракетные удары
  • 30.05 14:30
  • 3
"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО
  • 30.05 13:16
  • 20
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 30.05 11:17
  • 0
Развязанная против России прокси-война несёт риск применения оружия массового поражения
  • 30.05 09:39
  • 1
Линдси Грэм заявил, что рад реакции в России на его высказывания
  • 30.05 09:27
  • 1
Лавров: Дания и Нидерланды хотят тренировать пилотов Украины, чтобы понравиться гегемону
  • 29.05 23:16
  • 34
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A