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Известия.ru

Рекорд по числу пребывающих на орбите Земли будет побит благодаря россиянам

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

Журналист Котов: рекорд по числу пребывающих на орбите Земли будет побит благодаря россиянам

Число людей, одновременно пребывающих на орбите Земли, может увеличиться до 20, если к ним присоединится экипаж для замены российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом «Известиям» 30 мая рассказал научный журналист Михаил Котов.

Ранее в этот день сообщалось, что после запуска китайского корабля «Шэньчжоу-16» с тремя тайконавтами число людей, одновременно оказавшихся на орбите Земли, достигло 17, что стало рекордом.

Как отметил Котов, после отправки на МКС российского экипажа в составе трех космонавтов в общей сложности на орбите Земли будет находиться уже 20 человек, что является максимально возможным числом на сегодняшний день.

«Следующий рекорд можем ожидать, когда будут запущены новая российская станция и другие параллельные проекты. Затем возможно увеличение нашего присутствия в космосе, когда начнутся пилотируемые экспедиции к Луне», — добавил научный журналист.

Он отметил, что сейчас на МКС находятся экипажи российского корабля «Союз МС-23», американского Crew Dragon и частной миссии компании Axiom Space AX-2. Всего это 11 космонавтов. Еще шесть человек находятся на китайской орбитальной станции «Тяньгун» — те, кто там работал до сих пор, и те, кто прилетел их сменить.

Накануне, 29 мая, Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) проинформировало, что Китай планирует осуществить высадку своих космонавтов на поверхность Луны до 2030 года.

Комментируя данную информацию, глава компании Alpha Robotics Venture Владимир Белый отметил, что, по его мнению, Китаю удастся сделать это еще раньше.

«Те заявления, которые делает Китай, они обычно реализуют. Они ставят какую-то цель, и у них достаточно технических решений, чтобы ее осуществить. Я думаю, что они смогут это сделать даже раньше 2030 года», — заявил Белый.

Также он напомнил, что примерно в эти же сроки КНР планирует построить базу на южном полюсе Луны, где есть солнечный свет и лед.

«Этим заявлениям можно верить, потому что Китай уже отправлял туда разные зонды и дроны. Также у них есть на орбите Земли собственная космическая станция, программа полета на Марс. Они уже собирали лунный грунт и технологически очень близки к самостоятельной реализации таких проектов», — подчеркнул Белый.

4 мая российские космонавты Прокопьев и Петелин завершили выход в открытый космос, длительность которого составила 7 часов 11 минут. В ходе работ они подготовили шлюзовую камеру к переносу: расстыковали кабели связи с малым исследовательским модулем «Рассвет», сняли чехол экранно-вакуумной теплоизоляции со стыковочного агрегата шлюзовой камеры и провели другие работы.

Сейчас на станции находятся участники 69-й длительной экспедиции — космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев. Они вернутся на Землю в сентябре на «Союзе МС-23». Ожидается, что экипаж проведет на орбите не менее 370 суток, поставив новый рекорд для МКС.

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Китай
США
Компании
Роскосмос
Проекты
Луна
Марс
МКС
Союз ПКК
Шэньчжоу
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