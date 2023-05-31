Западные СМИ: США собрались начать «спутниковые войны» с Россией и Китаем

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время США готовы вести боевые действия в космосе, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил высокопоставленный военный чиновник Космического командования США бригадный генерал Джесси Морхаус, сообщает The Guardian.

По утверждению высокопоставленного военного, США собрались начать «спутниковые войны» с Россией и Китаем, поскольку уже разработали специальные противоспутниковые технологии для противодействия угрозам в космическом пространстве от Москвы и Пекина. У США, по словам генерала, не было иного выхода, как начать боевые действия, поскольку Китай стремится стать доминирующей державой в космической сфере, а Россия ведет себя якобы агрессивно по отношению к западному миру.

Если кто-то угрожает США или любым нашим интересам, в том числе союзникам и партнерам, с которыми у нас есть договоры о взаимной обороне, мы готовы сражаться сегодня вечером

- подчеркнул американский генерал.

Издание указывает, что спутники в настоящее время играют очень важную роль в современной жизни, от банковских систем до прогнозирования погоды, и военная сфера, разумеется, не является исключением. Воздействие на спутниковые системы конкретных государств могут привести к очень серьезным последствиям, отметил американский генерал.

В настоящее время противоспутниковое оружие развивают Китай, Россия, Индия и США. Например, США разрабатывают антиспутниковые технологии, аналогичным образом и Россия с Китаем сосредоточили внимание на операциях противодействия и уничтожения спутников противника. Например, у КНР запущен спутник с «роботизированной рукой», которой можно захватывать другие спутники.

Подобные заявления американских военных о планах уничтожать китайские и российские спутники являются серьезным вызовом и требуют сответствующей реакции со стороны России. Несмотря на то, что сейчас продолжается специальная военная операция ВС РФ на Украине, нельзя забывать и о противостоянии в космической сфере, к которому могут прибегнуть противники нашей страны.