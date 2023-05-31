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ТАСС

Украинский пленный рассказал о гибели сослуживцев из-за неисправных натовских гаубиц М777

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Гаубица М777
Гаубица М777.
Источник изображения: EPA-EFE/ SERGEY KOZLOV

По его словам, из-за этого бойцы ВСУ отказываются работать с американским артиллерийским орудием

ДОНЕЦК, 30 мая. /ТАСС/. Некоторые украинские артиллеристы отказываются работать с американскими гаубицами М777 из-за случаев гибели в результате разрыва орудия при выстреле. Об этом ТАСС рассказал пленный украинский военнослужащий Руслан Олефиренко.

"У нас было много случаев, когда после залпа М777 просто разрывало на части. Из-за этого очень много случаев, когда люди гибли. Ребята стали отказываться работать с этой пушкой", - сказал он.

Мужчина рассказал, что навыки использования новой гаубицы военнослужащие получали на военной базе НАТО в Германии. Обучение длилось пять дней, четыре из которых заняли теоретические занятия. Применить западное оружие удалось только в зоне ведения боевых действий.

По словам украинского артиллериста, кроме разрывов, американская гаубица нередко выходит из строя и по другим причинам. "Перестает перезаряжаться, перегреваются стволы, какие-то механизмы перестают работать", - пояснил он.

Олефиренко, как и другие его сослуживцы, тоже отказался работать на западной гаубице, за что в качестве наказания был отправлен командованием как пехотинец в 53-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. В плен сдался после того, как вместе с сослуживцами попал в окружение российских сил на авдеевском направлении. 

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Страны
Германия
США
Украина
Компании
M777
Проекты
NATO
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