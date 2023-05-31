Минобороны передали модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А

В Объединенной авиастроительной корпорации отметили, что самолет создан из отечественных комплектующих

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Прошедший модернизацию военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А после летных и наземных испытаний был передан заказчику - Министерству обороны РФ, сообщила во вторник пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Новый тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, изготовленный в филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха), передан заказчику - Министерству обороны РФ", - говорится в сообщении ОАК.

В корпорации отметили, что Ил-76МД-90А создан из отечественных комплектующих. "У модернизированного самолета улучшены основные характеристики по сравнению с предыдущими версиями. В частности, повышены дальность полета и перевозимая нагрузка, а также улучшена точность самолетовождения и десантирования, качество радиосвязи", - добавили в ОАК.

Там отметили, что наземные и летные испытания самолета прошли успешно, в установленные сроки. Новый транспортник пополнил авиаполк военно-транспортной авиации.

В производстве "Авиастара" в различной степени готовности находятся несколько транспортных самолетов Ил-76МД-90А, предусмотренных производственной программой 2023 года.