В России создана методика обнаружения расчётов FPV-дронов

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Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработал методику обнаружения расчётов (операторов) FPV-дронов на основе антиснайперской борьбы. Об этом сообщил генеральный директор центра Дмитрий Кузякин.

ЦКБР усиленно работает над системами противодействия FPV-дронам. В настоящее время нами уже выработаны и применяются некоторые меры по снижению угроз. Похожий опыт антиснайперской борьбы, проанализированный нами и подтолкнул нас к созданию этой методики

– рассказал Кузякин в беседе с ТАСС.

Как уточнил он, направлена эта методика на поиск и обезвреживание пилотов противника, а не на борьбу с самими беспилотниками.

Дмитрий Кузякин:

Борьба эта ведётся и FPV-дронами и пилотами, но только с нашей стороны. Именно по этой причине нам необходимо было изучить сначала противоснайперскую борьбу

В то же время, отметил гендиректор ЦКБР, сегодня в мире по-прежнему нет средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против FPV-систем, которое могло бы эффективно срабатывать при любой ситуации. В этой связи, он подчеркнул необходимость внедрения инструментов, с помощью которых появилась бы возможность регулировать применение FPV-технологий.

Нельзя допустить предоставления неограниченного доступа к FPV-технологиям, поскольку это опасный прецедент, который по своим масштабам сравним со свободной продажей оружия. На данном же этапе, риск угроз относительно невелик ввиду сложностей, связанных с обучением сборки и пилотированием этой техники. Однако настанет и тот момент, когда придётся регулировать не просто вопрос с беспилотниками, но, главным образом с FPV-дронами

– сказал специалист.

Как уже сообщал ранее информагентству Кузякин, с прошлого года вышеуказанный центр подготовил 100 специалистов в рамках подготовки пилотов и пилотов-инструкторов FPV-дронов. Также ЦКБР направил в зону СВО 100 таких боевых единиц, в основные задачи которых входит сбрасывание мин и поражение тяжёлой техники.

Для справки: ЦКБР специализируется как на разработке, так и на выпуске FPV-дронов, занимаясь и обучением специалистов.

FPV-дрон – квадрокоптер или мультироторный БПЛА с наличием в нём камеры для передачи видео в режиме реального времени на устройство пилота. Так, он управляет им, используя видеопоток, передающийся затем на экран пилота.