Austal USA поставит ВМС США суда гидроакустической разведки класса T-AGOS-25

ЦАМТО, 30 мая. Компания Austal USA объявила о подписании с командованием ВМС США по итогам проведенного через веб-сайт Sam.gov электронного тендера контракта на разработку рабочего проекта и строительство судов гидроакустической разведки класса T-AGOS-25.

Стоимость подписанного соглашения составляет 113,906 млн. долл. Контракт содержит опционы на строительство до семи кораблей серии, проведение специальных исследований, выкуп прав собственности на разработку, выполнение дополнительных работ, в случае реализации которых общая стоимость заказа возрастет до 3,195 млрд. долл.

Austal выступает в качестве генерального подрядчика строительства. В проекте также участвуют компании L3Harris Technologies (L3Harris), Noise Control Engineering (NCE), TAI Engineering (TAI) и Thoma-Sea Marine Constructors (TMC).

Работы будут выполняться на предприятиях в Мобайле (шт.Алабама, 42%), Хуме (шт.Луизиана, 13%), Камдене (шт.Нью-Джерси, 13%), Шелтоне (шт.Коннектикут, 6%), Цинциннати (шт.Огайо, 5%), Гроув-Сити (шт.Пенсильвания, 3%), Семмесе (шт.Алабама, 3%), Чесапике (шт.Вирджиния, 2%), Милфорде (шт.Делавер, 2%), Новом Орлеане (шт.Луизиана, 1%) и других производственных площадках на территории США (10%). Как ожидается, работы будут завершены к ноябрю 2024 года. Если все опционы будут реализованы, работы продолжатся до июня 2034 года.

Корабль T-AGOS представляет собой платформу, позволяющую вести активное и пассивное акустическое наблюдение. Они обеспечат сбор данных для передачи в интегрированную систему освещения подводной обстановки IUSS (Integrated Undersea Surveillance System).

Как заявлено, благодаря постоянным капиталовложениям Austal USA расширила имеющиеся производственные мощности для одновременной постройки судов с алюминиевыми и стальными корпусами. Заказ на постройку кораблей T-AGOS следует за недавно подписанными с Austal USA контрактами на строительство судов других типов, включая спасательно-буксировочные суда (T-ATS), средний плавучий док (AFDM) и патрульные катера для Береговой охраны США (OPC).