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Интерфакс-АВН

"Швабе" запатентовал новую оптику для стрелкового оружия

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В выставке ИНТЕРПОЛИТЕХ- 2017 участвуют четыре завода Швабе
В выставке ИНТЕРПОЛИТЕХ- 2017 участвуют четыре завода Швабе.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба холдинга "Швабе"

Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Оптический прицел, который подойдёт для спортивного и охотничьего оружия, защитили сотрудники Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ), сообщила во вторник пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"Опытный образец успешно прошел внутризаводские испытания и тестирование специалистами Федерации высокоточной стрельбы России", - сказано в сообщении.

Новая оптика с переменной кратностью 2-14 и трубой диаметром 34 мм разработан на ВОМЗ.

"В числе преимуществ модели - увеличенный расход выверки и высокая детализация изображения при приближении цели. Благодаря своим характеристикам разработка подойдёт для стрельбы на средние и дальние расстояния", - информирует пресс-служба.

По её данным, серийно выпускать прицел будут в пыле-брызгозащищенном исполнении. Диапазон его рабочих температур составит от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию.

Сообщается, что в зависимости от условий освещённости стрелки смогут регулировать яркость прицельной марки. Эта функция облегчит работу в дождь, туман и снегопад, а также в вечернее время или при наводке на тёмный фон.

Генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов отмечает, что с учётом запроса целевой аудитории специалисты завода "регулярно модернизируют существующие модели оптики, а также работают над созданием новых технологичных и эргономичных образцов".

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Страны
Россия
Компании
ВОМЗ
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