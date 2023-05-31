Украина запросила у Австралии поставку бронеавтомобилей и танков для «контрнаступления ВСУ»

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Несмотря на поставки из США и Европы, Украина испытывает большую нехватку бронетехники, в том числе и бронеавтомобилей для переброски личного состава. Поскольку арсеналы западных союзников уже показали дно, в Киеве решили снова обратиться к Австралии.

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал австралийское Минобороны поставить Украине бронеавтомобили Hawkei, а также присоединиться к так называемой "танковой коалиции". Видимо, в Киеве считают, что австралийцы помогут им не только бронеавтомобилями, но и танками. Не забыл Резников напомнить Канберре, какие "хорошие" броневики Bushmaster она поставляла Киеву, жаль только, что они быстро закончились.

Кроме танков, мы имели бы честь получить австралийские Hawkie. Ваши Bushmaster были невероятны в реальных боевых действиях. Но наша борьба за глобальную свободу еще не закончена, и нам все еще нужна ваша поддержка

- заявил министр добавив, что Австралия оказала "наибольшую помощь" среди стран, не входящих в НАТО.

Австралийскую боевую технику ВСУ планируют использовать в рамках контрнаступления, поэтому ее необходимо поставить как можно скорей.

Бронеавтомобили Hawkei разработаны австралийской компанией Thales Australia в интересах австралийской армии для замены небронированных внедорожников Land Rover 4×4. Бронеавтомобиль имеет полную массу почти в 10 тонн, скорость по шоссе до 130 км/час и запас хода в 600 км. В зависимости от комплектации вмещает от 4 до 6 человек. Броня противопульная. Вооружение - крупнокалиберный пулемет или автоматический гранатомет на открытой турели. Также может устанавливаться дистанционно управляемый боевой модуль.