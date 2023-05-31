Войти
Военное обозрение

Украина запросила у Австралии поставку бронеавтомобилей и танков для «контрнаступления ВСУ»

205
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на поставки из США и Европы, Украина испытывает большую нехватку бронетехники, в том числе и бронеавтомобилей для переброски личного состава. Поскольку арсеналы западных союзников уже показали дно, в Киеве решили снова обратиться к Австралии.

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал австралийское Минобороны поставить Украине бронеавтомобили Hawkei, а также присоединиться к так называемой "танковой коалиции". Видимо, в Киеве считают, что австралийцы помогут им не только бронеавтомобилями, но и танками. Не забыл Резников напомнить Канберре, какие "хорошие" броневики Bushmaster она поставляла Киеву, жаль только, что они быстро закончились.

Кроме танков, мы имели бы честь получить австралийские Hawkie. Ваши Bushmaster были невероятны в реальных боевых действиях. Но наша борьба за глобальную свободу еще не закончена, и нам все еще нужна ваша поддержка

- заявил министр добавив, что Австралия оказала "наибольшую помощь" среди стран, не входящих в НАТО.

Австралийскую боевую технику ВСУ планируют использовать в рамках контрнаступления, поэтому ее необходимо поставить как можно скорей.

Бронеавтомобили Hawkei разработаны австралийской компанией Thales Australia в интересах австралийской армии для замены небронированных внедорожников Land Rover 4×4. Бронеавтомобиль имеет полную массу почти в 10 тонн, скорость по шоссе до 130 км/час и запас хода в 600 км. В зависимости от комплектации вмещает от 4 до 6 человек. Броня противопульная. Вооружение - крупнокалиберный пулемет или автоматический гранатомет на открытой турели. Также может устанавливаться дистанционно управляемый боевой модуль.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Украина
Продукция
Hawkei
Компании
Thales
Проекты
NATO
Похожие новости
23.05.2022
Почему большинство человечества отказалось осуждать Россию
04.03.2022
«Сушки» сдуло «шквалом»
17.07.2020
Военный флот уходит в будущее
21.06.2017
Бойцы призрачного фронта
25.03.2016
Контракт с Украиной подталкивает министра обороны Хорватии к самоубийству
15.12.2014
Унижение "Мистралем"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 03:29
  • 50291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 23:22
  • 3
Шапкозакидательство и завет адмирала Макарова
  • 30.05 22:48
  • 7
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 30.05 20:13
  • 14
"Призывы раздать населению оружие - из ряда вон. За такое по губам бьют"
  • 30.05 19:49
  • 2
Рогозин: ВСУ вновь применили химоружие при обстреле позиций РФ на запорожском направлении
  • 30.05 19:46
  • 1
В ДНР заявили, что средства ПВО РФ стали эффективнее уничтожать ракеты Storm Shadow
  • 30.05 19:41
  • 88
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.05 16:05
  • 203
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 30.05 14:30
  • 1
"Скоро все всё увидят". Буданов снова грозит РФ ответом на ракетные удары
  • 30.05 14:30
  • 3
"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО
  • 30.05 13:16
  • 20
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 30.05 11:17
  • 0
Развязанная против России прокси-война несёт риск применения оружия массового поражения
  • 30.05 09:39
  • 1
Линдси Грэм заявил, что рад реакции в России на его высказывания
  • 30.05 09:27
  • 1
Лавров: Дания и Нидерланды хотят тренировать пилотов Украины, чтобы понравиться гегемону
  • 29.05 23:16
  • 34
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A