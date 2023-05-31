Глава Минобороны ЦАР: дата открытия российской военной базы пока не определена

ЦАМТО, 30 мая. Переговоры между Центральноафриканской республикой (ЦАР) и Россией о строительстве военной базы в этой стране еще идут, дата открытия базы пока не определена.
Об этом в интервью "РИА Новости" заявил министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро.
"Мы провели переговоры по этому поводу, переговорный процесс продолжается", – отметил министр.
При этом он указал, что из-за продолжающихся проблем в сфере безопасности "российская сторона выразила готовность поддержать армию ЦАР в решении проблем с безопасностью".
Ранее посол республики в России Леон Додону-Пунагаза заявил в интервью "Известиям", что Центральноафриканская республика заинтересована в размещении российской военной базы на своей территории.