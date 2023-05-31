Глава Минобороны ЦАР: дата открытия российской военной базы пока не определена

Переданные из наличия Министерства обороны России Центральноафриканской Республике десять бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, доставленные транспортным самолетом Ан-124-100 "Руслан" (регистрационный номер RA-82010, серийный номер 01-09) из состава 224-го летного отряда ВКС России. Банги, 15.10.2020.

ЦАМТО, 30 мая. Переговоры между Центральноафриканской республикой (ЦАР) и Россией о строительстве военной базы в этой стране еще идут, дата открытия базы пока не определена.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро.

"Мы провели переговоры по этому поводу, переговорный процесс продолжается", – отметил министр.

При этом он указал, что из-за продолжающихся проблем в сфере безопасности "российская сторона выразила готовность поддержать армию ЦАР в решении проблем с безопасностью".

Ранее посол республики в России Леон Додону-Пунагаза заявил в интервью "Известиям", что Центральноафриканская республика заинтересована в размещении российской военной базы на своей территории.