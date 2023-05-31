ВМС Египта приняли второй фрегат класса MEKO A200EN

ЦАМТО, 30 мая. Компания ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) 26 мая передала ВМС Египта второй (из четырех заказанных) фрегат класса MEKO A200EN.

Церемония передачи и имянаречения состоялась на предприятии TKMS в Бремерхафене в присутствии главнокомандующего ВМС Египта вице-адмирала Ашрафа Ибрагима Атва и других высокопоставленных представителей ВМС Египта и Германии. Корабль получил наименование (905) "Аль-Каххар" (al-Qahhar).

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2018 года командование ВМС Египта подписало с компанией ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) контракт на поставку четырех фрегатов MEKO A200EN. Общая стоимость заказа оценивается в 2 млрд. евро (стоимость каждого фрегата составляет около 500 млн. евро). Египетский флот должен получить три корабля, построенные в Германии, и один – в Египте. Работы по проекту официально начались в августе 2019 года. Закладка фрегата "Аль-Азиз" состоялась в 2020 году.

Головной фрегат серии, (904) "Аль-Азиз", был официально передан командованию ВМС Египта 14 октября и прибыл в Египет 2 ноября 2022 года.

Строительство "Аль-Каххар" началось в декабре 2019 года, закладка киля состоялась в марте 2020 года, спуск на воду – в августе 2021 года. Через несколько дней корабль отправится в порт приписки – Александрию.

Третий фрегат, (906) "Аль Кадир", был заложен в 2021 году и спущен на воду в апреле 2022 года. Его поставка запланирована на конец этого года.

Четвертый корабль, который пока не получил наименования, был заложен на предприятии египетской судостроительной компанией Alexandria Shipyard в Александрии в марте 2022 года.

Предполагается, что заказанные ВМС Египта A200EN MEKO будут самой современной версией этого корабля с точки зрения установленного оборудования и систем вооружения. Длина MEKO A200EN составляет 121 м, ширина – 16,3 м, водоизмещение – 3700 т, экипаж – 110 человек. Фрегат оснащен ГЭУ типа CODAG-WARP, развивает максимальную скорость 29 узлов, дальность хода – 7700 морских миль на скорости 15 узлов.

Корабли оснащены новой РЛС NS-110 4D компании Thales, пусковыми установками ложных целей для противоторпедной системы C310, двумя 32-трубными пусковыми установками ложных целей MASS компании Rheinmetall, системой радиоэлектронного обеспечения SCORPION компании Thales, системой спутниковой связи, ГАС с буксируемой антенной решеткой.

В состав вооружения входят 127-мм артиллерийская установка, 32-контейнерная вертикальная пусковая установка с ЗУР MICA NG, 8 ПКР MM40 Блок.3 Exocet, четыре 20-мм АУ Oerlikon Searanger, торпеды DM2A4 и MU-90. Вертолетная площадка позволяет применять два вертолета и БЛА ВВП.