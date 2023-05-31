Войти
ЦАМТО

ВМС Египта приняли второй фрегат класса MEKO A200EN

208
0
0
Источник изображения: Фото: TKMS

ЦАМТО, 30 мая. Компания ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) 26 мая передала ВМС Египта второй (из четырех заказанных) фрегат класса MEKO A200EN.

Церемония передачи и имянаречения состоялась на предприятии TKMS в Бремерхафене в присутствии главнокомандующего ВМС Египта вице-адмирала Ашрафа Ибрагима Атва и других высокопоставленных представителей ВМС Египта и Германии. Корабль получил наименование (905) "Аль-Каххар" (al-Qahhar).

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2018 года командование ВМС Египта подписало с компанией ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) контракт на поставку четырех фрегатов MEKO A200EN. Общая стоимость заказа оценивается в 2 млрд. евро (стоимость каждого фрегата составляет около 500 млн. евро). Египетский флот должен получить три корабля, построенные в Германии, и один – в Египте. Работы по проекту официально начались в августе 2019 года. Закладка фрегата "Аль-Азиз" состоялась в 2020 году.

Головной фрегат серии, (904) "Аль-Азиз", был официально передан командованию ВМС Египта 14 октября и прибыл в Египет 2 ноября 2022 года.

Строительство "Аль-Каххар" началось в декабре 2019 года, закладка киля состоялась в марте 2020 года, спуск на воду – в августе 2021 года. Через несколько дней корабль отправится в порт приписки – Александрию.

Третий фрегат, (906) "Аль Кадир", был заложен в 2021 году и спущен на воду в апреле 2022 года. Его поставка запланирована на конец этого года.

Четвертый корабль, который пока не получил наименования, был заложен на предприятии египетской судостроительной компанией Alexandria Shipyard в Александрии в марте 2022 года.

Предполагается, что заказанные ВМС Египта A200EN MEKO будут самой современной версией этого корабля с точки зрения установленного оборудования и систем вооружения. Длина MEKO A200EN составляет 121 м, ширина – 16,3 м, водоизмещение – 3700 т, экипаж – 110 человек. Фрегат оснащен ГЭУ типа CODAG-WARP, развивает максимальную скорость 29 узлов, дальность хода – 7700 морских миль на скорости 15 узлов.

Корабли оснащены новой РЛС NS-110 4D компании Thales, пусковыми установками ложных целей для противоторпедной системы C310, двумя 32-трубными пусковыми установками ложных целей MASS компании Rheinmetall, системой радиоэлектронного обеспечения SCORPION компании Thales, системой спутниковой связи, ГАС с буксируемой антенной решеткой.

В состав вооружения входят 127-мм артиллерийская установка, 32-контейнерная вертикальная пусковая установка с ЗУР MICA NG, 8 ПКР MM40 Блок.3 Exocet, четыре 20-мм АУ Oerlikon Searanger, торпеды DM2A4 и MU-90. Вертолетная площадка позволяет применять два вертолета и БЛА ВВП.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Египет
Компании
Rheinmetall
Thales
ThyssenKrupp
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
16.11.2022
Начались испытания второго фрегата MEKO A200EN ВМС Египта
04.11.2022
В Египет прибыл головной фрегат класса MEKO A200EN
18.10.2022
ВМС Египта приняли головной фрегат класса MEKO A200EN
07.12.2021
Объем продаж вооружений 100 крупнейших компаний мира вырос на 1,3%
31.10.2018
В очередь за подлодками
10.05.2017
Президент французского концерна DCNS Эрве Гийу о новом авианосце, экспорте и кадровой политике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 03:29
  • 50291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 23:22
  • 3
Шапкозакидательство и завет адмирала Макарова
  • 30.05 22:48
  • 7
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 30.05 20:13
  • 14
"Призывы раздать населению оружие - из ряда вон. За такое по губам бьют"
  • 30.05 19:49
  • 2
Рогозин: ВСУ вновь применили химоружие при обстреле позиций РФ на запорожском направлении
  • 30.05 19:46
  • 1
В ДНР заявили, что средства ПВО РФ стали эффективнее уничтожать ракеты Storm Shadow
  • 30.05 19:41
  • 88
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.05 16:05
  • 203
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 30.05 14:30
  • 1
"Скоро все всё увидят". Буданов снова грозит РФ ответом на ракетные удары
  • 30.05 14:30
  • 3
"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО
  • 30.05 13:16
  • 20
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 30.05 11:17
  • 0
Развязанная против России прокси-война несёт риск применения оружия массового поражения
  • 30.05 09:39
  • 1
Линдси Грэм заявил, что рад реакции в России на его высказывания
  • 30.05 09:27
  • 1
Лавров: Дания и Нидерланды хотят тренировать пилотов Украины, чтобы понравиться гегемону
  • 29.05 23:16
  • 34
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A